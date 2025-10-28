巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴

快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

中央社／ 巴西利亞27日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）(中)。(路透)
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對這項判決提起上訴。

法新社報導，最高法院法官審理此一上訴案，並未設時限。

據查，波索納洛曾計劃暗殺總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）、副總統奧克明（Geraldo Alckmin），以及法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 莫瑞斯是決定波索納洛命運的5位最高法院法官之一。

檢方指出，暗殺計畫最終失敗，只因為未獲軍方高層支持。

波索納洛自8月以來一直軟禁在家。根據巴西法律，在所有法律途徑用盡之前，他不會被送進監獄。

巴西瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）法學教授波蒂諾（Thiago Bottino）向法新社表示，最高法院雖然很少推翻裁決，但過去曾有調整刑期長短的先例。

若此次上訴失敗，波索納洛有可能以健康不佳為由，訴請在家服刑。

70歲的波索納洛最近診斷出罹患皮膚癌，9月因劇烈打嗝、嘔吐及低血壓而短暫入院。他因2018年競選總統期間腹部遭人刺傷而衍生併發症，近年來多次接受治療與手術。

