巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對這項判決提起上訴。
據查，波索納洛曾計劃暗殺總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）、副總統奧克明（Geraldo Alckmin），以及法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 莫瑞斯是決定波索納洛命運的5位最高法院法官之一。
檢方指出，暗殺計畫最終失敗，只因為未獲軍方高層支持。
波索納洛自8月以來一直軟禁在家。根據巴西法律，在所有法律途徑用盡之前，他不會被送進監獄。
巴西瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）法學教授波蒂諾（Thiago Bottino）向法新社表示，最高法院雖然很少推翻裁決，但過去曾有調整刑期長短的先例。
若此次上訴失敗，波索納洛有可能以健康不佳為由，訴請在家服刑。
70歲的波索納洛最近診斷出罹患皮膚癌，9月因劇烈打嗝、嘔吐及低血壓而短暫入院。他因2018年競選總統期間腹部遭人刺傷而衍生併發症，近年來多次接受治療與手術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言