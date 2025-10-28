土耳其西部發生規模6.1地震 暫未傳出人員傷亡

快訊

中央社／ 安卡拉27日綜合外電報導

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，國內西部地區今天晚間發生規模6.1地震，伊斯坦堡（Istanbul）和其他城市的民眾都能感受到搖晃。

法新社報導，土耳其災害與應變管理署表示，這起地震發生於當地時間晚間10時48分，觀光勝地伊茲米爾（Izmir）同樣感受到搖晃。目前尚未有人員傷亡的通報消息。

土耳其多安通訊社（DHA）播出的畫面顯示，震央附近的森德格鎮（Sindirgi）至少一棟房屋因為地震而倒塌，而且還有其他民房受損。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）說道，地震發生之後，災害與應變管理署及旗下所有團隊已經展開相關因應作業。

