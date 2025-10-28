川普承諾200億美元紓困 阿根廷狂人總統期中選舉大勝

阿根廷國會廿六日舉行期中選舉，獲美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊，所屬的自由前進黨（ＬＬＡ）獲壓倒性勝利，得票率近四成一；「貝隆主義」政黨組成的在野聯盟則為三成一。

紐約時報廿七日報導說，米雷伊贏得期中選舉，除了讓阿根廷國會中的「挺米」議員席次夠多，足以防止一旦他行使否決權時被推翻，並降低在野黨今後阻擋他的自由市場和財政緊縮政策可能性，也讓他接下來在推動其企圖心十足的政策議程時，擁有強大的政治地位。

另外，由於選前川普公開為米雷伊背書，因此這次的選舉結果，也是川普的勝利。他選前喊出，美國將以兩百億美元（約台幣六一九一億元）換匯的方式紓困阿根廷，以支持阿根廷貨幣披索的穩定，但條件是米雷伊贏得選舉；川普還對阿根廷提議另一項兩百億美元的貸款融通。

川普本月表明，「若米雷伊贏，我們就繼續支持他；但要是他輸，我們就走人」。川普廿七日得知米雷伊勝選後表示，米雷伊從美國獲得很多幫助，「我為他強力背書，非常強力；我們正繼續支持很多南美洲國家，我們非常關注南美洲」。

米雷伊也是川普和其「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動的狂熱支持者。川普政府認為，米雷伊在阿根廷國內的形勢大好，是一個提高美國在南美洲的影響力，以及抗衡中國大陸插旗南美洲的方法。

此次參議院改選廿四席、眾議院改選一二七席，ＬＬＡ分別取得十四席、六十四席。華爾街日報廿六日報導說，此一結果超乎選前多數民調預測，為米雷伊的執政注入強心針，尤其在經歷去年因大幅撙節開支與長期經濟衰退而引發的社會動盪後。

川普政府與國際貨幣基金（ＩＭＦ）都將對阿根廷的財政援助與米雷伊的緊縮政策成敗掛鉤，最新的選舉結果勢必將鞏固他在這兩個靠山心中的地位。