維修量能不足 港媒：美軍南海行動頻率達極限

南華早報廿七日報導，根據中國大陸智庫三月份報告，美軍在南海的行動次數與頻率已呈停滯現象，甚至達極限，主因是中東戰事需求與船艦維修量能不足。

根據中國智庫「南海戰略態勢感知」三月發布的報告，美軍去年在南海及其周邊維持頻繁軍事活動，自二○○九年以來，美軍針對中國的活動呈增加趨勢。

該報導指稱，美國航艦打擊群去年共駛入南海八次，至少發現十一艘攻擊潛艦、兩艘巡弋飛彈潛艦與一艘彈道飛彈潛艦。由於美軍需將其部分船艦調往中東等其他戰區，又有維修問題，故美國在南海行動的質與量已出現停滯、達到極限。

近年來由於美國造船廠能量有限且人力長期短缺，這使美國在船艦建造、維修與翻修上難以滿足不斷攀升的需求。五角大廈計畫在二○二八年前進一步挹注一二六億美元用於造艦與維修，但美國國會稽核處（ＧＡＯ）今年稍早就提醒，缺乏整體戰略規畫，正阻礙美國新艦建造與現有艦隊維修的進展。

香港智庫「宣沅科技交流中心」研究員宋忠平說，美軍一天內在南海發生兩起墜海事故，「其實並不奇怪」。他還說，美軍長期以「航行自由」為名，在南海凸顯其軍事存在感，同時美軍航艦不僅需維持全球部署，還需執行對特定國家的作戰任務，其工作強度非常大，難免備多力分、力不從心；這兩起事故也又一次證實尼米茲號的戰力和保障力已大幅下降，應是艦上的裝備有問題，可能加快該艦的退役進程。