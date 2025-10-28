美軍在南海半小時連墜2機 5人員獲救、30億元泡湯

美國太平洋艦隊廿六日晚間聲明，美軍一架反潛直升機與一架戰鬥攻擊機在南海執行例行任務時，約半小時內相繼墜海，兩機均隸屬核動力航艦「尼米茲號」，所幸全部五位機組員皆獲救。

根據前述的聲明，一架美國海軍直升機ＭＨ—６０Ｒ「海鷹」，先在廿六日下午約二時四十五分墜海，三位機組員都獲救。

根據美國「財經內幕」雜誌，ＭＨ—６０Ｒ是海鷹系列中最先進的版本，基本上就是「黑鷹」直升機的海基版，估計一架海鷹的造價約達四千萬美元（約台幣十二點四億元），可執行廣泛任務，包含反潛、作為空中指揮所或搜救。

緊接著在約卅分鐘後的下午三時十五分，一架美國海軍戰鬥攻擊機Ｆ／Ａ—１８Ｆ「超級大黃蜂」墜海，兩位飛行員成功彈射並獲救。而一架超級大黃蜂造價達六千萬美元（約台幣十八點六億元）。

該聲明寫道，所有相關人員均安然無恙，身體狀況穩定。這兩起事故的肇因仍調查中，美軍尚未公布事發地點、天候狀況，以及是否出現機械故障或執行的任務性質。

時機正值川普亞洲行

值此美國總統川普第二任首次的亞洲行之際，他廿六日在馬來西亞吉隆坡出席東協峰會，美國國防部長赫塞斯也將訪問日本等多個亞洲國家。同級的「杜魯門號」部署在中東期間，也發生多起事故。美軍「提康德羅加級」神盾艦「蓋茨堡號」去年十二月誤朝從杜魯門號起飛的自家超級大黃蜂開火並擊中。

杜魯門號一架超級大黃蜂和一輛拖車四月墜海，造成一名海軍士兵輕傷。另一架超級大黃蜂五月從杜魯門號的飛行甲板傾覆墜入紅海，兩位飛行員緊急彈射逃生。這些事故都無人喪生。

陸：願提供必要協助

對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆廿六日說，若美方提出，中方願從人道主義角度出發提供必要協助。但美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀。美方頻繁派機艦到南海「炫耀武力」，是引發海上安全問題、破壞區域和平穩定的根源。

「美國海軍研究協會新聞」廿一日報導，部署在中東三個月，以應對葉門武裝團體青年運動襲擊紅海船艦後，尼米茲號航艦打擊群十七日通過馬六甲海峽，正在南海執行任務。尼米茲號三月從美國加州聖地牙哥部署至西太平洋，已部署七個月，預料這將是它退役前最後一次的部署執勤。該打擊群也成為美國海軍目前在印太唯一執勤的航艦打擊群。

大黃蜂近一年摔７架

尼米茲號是美軍現役「最老」航艦，也是尼米茲級的首艘，自上世紀的一九七五年服役至今，已達五十年。美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）此前報導，超級大黃蜂上次墜海是八月在美國維吉尼亞州外海，包括此次事故，該型軍機近一年已摔七架。