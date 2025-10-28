泰媒：緬甸軍方打擊詐騙集團 KK園區爆炸聲頻傳

緬甸軍方針對偽裝成中國投資計畫的線上詐騙集團展開最新攻勢，泰緬邊境消息人士指出，位於緬甸米瓦迪（Myawaddy）的全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。

泰國英文報「民族報」（The Nation）報導，昨天下午5時25分，與緬甸軍方結盟的克倫邊防部隊（BGF）引爆KK園區（KK Park）內的詐騙活動相關建築。這是自10月24日以來第4波爆炸，全部事件發生地點均距泰緬邊界500公尺內。

據傳來自爆炸現場的金屬碎片飛入泰國境內，落在民宅廁所及電線桿的絕緣礙子上。

儘管有克倫邊防部隊及民主克倫慈善軍（DKBA）部隊在場守護，外籍人士仍持續逃出KK園區及附近據點。

泰國第3軍區司令沃拉泰（Worathep Bunya）中將表示，隨著緬甸持續掃蕩行動，進入泰國的外籍人士數量可能會增加。

他證實已準備好暫時安置所，並將與國家安全委員會（NSC）討論管理方式、法律程序及所需經費。

他還說：「這些爆炸是緬甸地面部隊的拆除作業，不是無人機攻擊，事發地點距邊界約500公尺。我們已安撫邊境村民，大家都感到安心。」

根據泰方統計，截至今天，跨越莫衣河（MoeiRiver）逃往泰國的外籍人士已增至1525人，其中包括印度、菲律賓、中國、越南、衣索比亞及肯亞人等。