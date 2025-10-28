泰媒：緬甸軍方打擊詐騙集團 KK園區爆炸聲頻傳

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導

緬甸軍方針對偽裝成中國投資計畫的線上詐騙集團展開最新攻勢，泰緬邊境消息人士指出，位於緬甸米瓦迪（Myawaddy）的全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。

泰國英文報「民族報」（The Nation）報導，昨天下午5時25分，與緬甸軍方結盟的克倫邊防部隊（BGF）引爆KK園區（KK Park）內的詐騙活動相關建築。這是自10月24日以來第4波爆炸，全部事件發生地點均距泰緬邊界500公尺內。

據傳來自爆炸現場的金屬碎片飛入泰國境內，落在民宅廁所及電線桿的絕緣礙子上。

儘管有克倫邊防部隊及民主克倫慈善軍（DKBA）部隊在場守護，外籍人士仍持續逃出KK園區及附近據點。

泰國第3軍區司令沃拉泰（Worathep Bunya）中將表示，隨著緬甸持續掃蕩行動，進入泰國的外籍人士數量可能會增加。

他證實已準備好暫時安置所，並將與國家安全委員會（NSC）討論管理方式、法律程序及所需經費。

他還說：「這些爆炸是緬甸地面部隊的拆除作業，不是無人機攻擊，事發地點距邊界約500公尺。我們已安撫邊境村民，大家都感到安心。」

根據泰方統計，截至今天，跨越莫衣河（MoeiRiver）逃往泰國的外籍人士已增至1525人，其中包括印度、菲律賓、中國、越南、衣索比亞及肯亞人等。

緬甸 泰國 爆炸

延伸閱讀

台積電2奈米拓腹地動了 南科楠梓園區環評送件

26歲超模赴泰慘遭殺害！被活摘器官虐死　政府回應「她自願到緬甸」

緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

緬甸詐騙園區用星鏈 SpaceX稱切斷2500多組裝置服務

相關新聞

川普承諾200億美元紓困 阿根廷狂人總統期中選舉大勝

阿根廷國會廿六日舉行期中選舉，獲美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊，所屬的自由前進黨（ＬＬＡ）獲壓倒性勝利，得票率近四成...

維修量能不足 港媒：美軍南海行動頻率達極限

南華早報廿七日報導，根據中國大陸智庫三月份報告，美軍在南海的行動次數與頻率已呈停滯現象，甚至達極限，主因是中東戰事需求與...

美軍在南海半小時連墜2機 5人員獲救、30億元泡湯

美國太平洋艦隊廿六日晚間聲明，美軍一架反潛直升機與一架戰鬥攻擊機在南海執行例行任務時，約半小時內相繼墜海，兩機均隸屬核動...

英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房做為交換條件

65歲的英國安德魯王子因與淫魔富豪艾普斯坦生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房皇家莊園（Royal Lodge）。...

報告：美削減太平洋島國援助 澳洲挺身防堵中國影響力

一份最新報告顯示，隨著美國和其他西方夥伴削減資金，澳洲在對抗北京於太平洋地區影響力的努力中「愈來愈孤立」，但仍是該地區最...

打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約新台幣13.5兆）籌購陸、海、空、太空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。