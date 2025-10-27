喀麥隆大選官方結果揭曉 92歲現任總統畢亞獲第8任期

中非國家喀麥隆總統大選的官方結果出爐，儘管高齡92歲的現任總統畢亞幾乎未在選戰公開現身，掌權長達43年的他仍成功贏得第8個任期。畢亞目前是全球年紀最長的在任國家元首。

法新社報導，喀麥隆憲法委員會（ConstitutionalCouncil）今天宣布，畢亞（Paul Biya）贏得53.7%選票，擊敗以35.2%得票率位居第2的對手貝克瑞（IssaTchiroma Bakary）。

貝克瑞迅速回應，公開譴責當局宣布畢亞勝選，他告訴法新社：「這根本不是選舉，而是化裝舞會，我們無疑贏得選舉。」

貝克瑞先前已自行宣布勝選，並呼籲民眾舉行示威抗議。

本月12日投票日前，畢亞其餘11名對手親自跑遍喀麥隆全國拉票，畢亞的競選活動卻多在網路上進行。

畢亞上月27日才在社群媒體發布影片展開爭取連任的活動，但批評者指這支影片充滿人工智慧（AI）生成影像。

他也每天在社群媒體X平台發布自己的舊照及略加改寫的語錄，直到選戰進入最後階段才在極北區（FarNorth Region）馬魯阿（Maroua）首度現身造勢，那裡長期被視為他的票倉。

畢亞首次於1982當選總統時，美國時任總統雷根（Ronald Reagan）當政的時代才開始不久，冷戰還要近10年才會結束。

身為喀麥隆1960年脫離法國統治獨立以來的第2任總統，畢亞以鐵腕統治國家，親自任命或解雇重要官員，嚴厲鎮壓所有政治和武裝反對勢力。

儘管畢亞曾長期活躍於外交領域並備受尊敬，他的領導方式近年已引起聯合國與西方國家批評。