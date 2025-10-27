前3季非法入境歐盟者年減22% 近1300人葬身地中海

快訊

中央社／ 布魯塞爾27日專電

歐盟最新統計，今年前9個月非法入境歐盟移民年減22%，共計約13萬3400人。儘管整體人數下降，然而今年海上死亡人數仍高，今年已有1299人在試圖穿越地中海時喪生。

根據歐洲國際邊界管理署（Frontex）最新統計報告，今年前9個月非法入境歐盟移民年減22%，其中循西非路線入境的非法移民年減58%最多，其次為西巴爾幹路線年減47%、東邊陸路邊境年減36%。

非法入境移民最常被通報的國籍為孟加拉、埃及與阿富汗。

歐洲新聞台（Euronews）引述歐洲政策中心（European Policy Centre）歐洲移民與多元計畫的政策分析師哈恩（Helena Hahn）指出，數字整體下降可歸於多項因素，例如衝突爆發或終止、政治不確定性、加強邊境管控合作及天候條件等，但「這些數據並不代表整體上移動人口減少」。

她說，從2020年開始，國際移民的人數持續上升，被迫流離失所的人口也在增加，只是「他們前往歐洲的比例，不再像COVID-19疫情後的那段時間那麼高」。

歐洲國際邊界管理署的報告也揭示，雖然循多數路線入境的非法移民數量下降，選擇穿越地中海的人數仍多，其中，循地中海中部路線非法入境歐盟的人數占全體的4成左右，循地中海西部路線非法入境歐盟則成長28%。

在此背景下，於海上死亡的人數仍多。據國際移民組織（IOM）統計，今年至少有1299人在試圖穿越地中海的途中喪生。

目前在歐洲各地，仍有超過3600名歐洲國際邊界管理署人員，協助各國政府維護歐盟外部邊境安全。

