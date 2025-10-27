以色列襲加薩激進組織成員 盧比歐：未違反停火協議

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，日前以色列宣布鎖定攻擊加薩一名巴勒斯坦激進組織成員，華府不認為這麼做違反美國支持的停火協議。

路透社報導，以色列稱25日襲擊「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）一名成員，指控此人策劃襲擊以色列部隊；伊斯蘭聖戰組織則否認有攻擊計畫。

盧比歐隨美國總統川普（Donald Trump）出訪亞洲國家時，在總統專機上表示：「我們不認為這麼做違反停火。」

盧比歐補充道，根據美國、埃及、卡達促成的協議，以色列並未放棄自衛權。這份協議讓加薩走廊（Gaza Strip）的主要武裝派系「哈瑪斯」（Hamas）於本月釋放被扣押在加薩的其餘以色列在世人質。

盧比歐表示：「只要有迫在眉睫的威脅存在，以色列就有這個權利，所有調停者都同意這一點。」

目前以色列與哈瑪斯之間的加薩停火協議持續有效。盧比歐也重申，哈瑪斯應加速歸還在囚禁期間死亡的以色列人質遺體。

以色列25日發動攻擊，時間點正好是盧比歐離開以色列後不久，而那次訪問旨在鞏固停火協議。