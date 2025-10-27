快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

菲將接棒東協主席國 小馬可仕促訂南海行為準則

中央社／ 馬尼拉27日專電

菲律賓即將接任東協輪值主席國之際，總統小馬可仕呼籲制訂「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則，以降低海上擦槍走火的可能性。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，作為相關會議的第28屆「東協-日本峰會」也於昨天登場，小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）和日本新任首相高市早苗都有出席。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天發布的新聞稿，小馬可仕在發言時對南海接連不斷發生的「危險操作與恫嚇行為」表達關切。

小馬可仕說，在南海菲律賓聲索海域，危及菲律賓人員生命、船艦與飛機安全的事件仍不斷發生。他指出，這些事件違反了國際法，特別是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。

新聞稿未點名任何國家，但菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，不時在海上發生衝突。12日，菲方才剛公布影片，指控中國海警船在中業島海域向菲律賓漁業局公務船噴射水柱及追逐衝撞。

小馬可仕表示，即使面對挑戰，菲律賓仍將致力於全面落實南海共同行為宣言（DOC），同時推動制訂出「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則（COC），以管理南海相關各方的行為。

東協與中國於2002年簽署DOC，避免相關國家擦槍走火，但文件不具法律約束力，雙方於2018年3月正式開啟COC協商，但因在地理適用範圍、是否具法律約束力、以及是否納入2016年南海仲裁案結果等敏感議題上分歧嚴重，導致協商進展緩慢。

菲律賓將於2026年接任東協輪值主席國，有機會在COC協商中發揮主導作用。但觀察人士認為，東協會員國對中國的經濟依賴度不一，內部利益分歧，若要在談判中達成一致立場，具有挑戰性。

除了南海議題之外，小馬可仕還對北韓持續發射彈道飛彈表達「嚴重關切」，呼籲平壤遵守聯合國安理會決議，並重返和平與建設性的對話。

小馬可仕 南海仲裁 菲律賓

延伸閱讀

美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

2架美軍機在南海相繼墜毁 陸網友：又來碰瓷了

相關新聞

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美國海軍26日證實，1架反潛直升機與1架F-18戰機接連墜入南海，事故正值美國總統川普出訪亞洲、即將轉往東京之際，南海在...

打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約新台幣13.5兆）籌購陸、海、空、太空...

英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房做為交換條件

65歲的英國安德魯王子因與淫魔富豪艾普斯坦生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房皇家莊園（Royal Lodge）。...

報告：美削減太平洋島國援助 澳洲挺身防堵中國影響力

一份最新報告顯示，隨著美國和其他西方夥伴削減資金，澳洲在對抗北京於太平洋地區影響力的努力中「愈來愈孤立」，但仍是該地區最...

民調：高市早苗內閣支持率74% 受訪者首要關切通膨

根據日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）最新民調，近3/4受訪者支持新任首相高市早苗的政府

俄成功試射核動力飛彈 川普不願見普亭 克宮：會面未取消

俄羅斯總統普亭26日指稱，俄方已成功一款可攜帶核彈頭的新型核動力巡弋飛彈，名為9M370海燕式飛彈（9M370 Bure...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。