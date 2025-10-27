菲將接棒東協主席國 小馬可仕促訂南海行為準則

在菲律賓即將接任東協輪值主席國之際，總統小馬可仕呼籲制訂「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則，以降低海上擦槍走火的可能性。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，作為相關會議的第28屆「東協-日本峰會」也於昨天登場，小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）和日本新任首相高市早苗都有出席。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天發布的新聞稿，小馬可仕在發言時對南海接連不斷發生的「危險操作與恫嚇行為」表達關切。

小馬可仕說，在南海菲律賓聲索海域，危及菲律賓人員生命、船艦與飛機安全的事件仍不斷發生。他指出，這些事件違反了國際法，特別是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。

新聞稿未點名任何國家，但菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，不時在海上發生衝突。12日，菲方才剛公布影片，指控中國海警船在中業島海域向菲律賓漁業局公務船噴射水柱及追逐衝撞。

小馬可仕表示，即使面對挑戰，菲律賓仍將致力於全面落實南海共同行為宣言（DOC），同時推動制訂出「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則（COC），以管理南海相關各方的行為。

東協與中國於2002年簽署DOC，避免相關國家擦槍走火，但文件不具法律約束力，雙方於2018年3月正式開啟COC協商，但因在地理適用範圍、是否具法律約束力、以及是否納入2016年南海仲裁案結果等敏感議題上分歧嚴重，導致協商進展緩慢。

菲律賓將於2026年接任東協輪值主席國，有機會在COC協商中發揮主導作用。但觀察人士認為，東協會員國對中國的經濟依賴度不一，內部利益分歧，若要在談判中達成一致立場，具有挑戰性。

除了南海議題之外，小馬可仕還對北韓持續發射彈道飛彈表達「嚴重關切」，呼籲平壤遵守聯合國安理會決議，並重返和平與建設性的對話。