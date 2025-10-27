澳洲總理：2026年首季可能舉行四方安全對話領袖會議

快訊

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）可能於2026年第一季舉行領袖會議。

路透社報導，艾班尼斯赴馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）論壇，他在馬來西亞告訴記者，四方安全對話是4國之間的重要論壇，「我充滿希望明年第一季將召開會議」。

四方安全對話領袖會議由4國輪流主辦。

印度原定今年主辦領袖會議。但艾班尼斯指出，美國總統川普（Donald Trump）到年底前行程繁忙，包括本週稍晚將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

艾班尼斯今天也在東協會議場邊，與中國國務院總理李強會面。

澳中近期在南海再起爭端，澳洲國防部指控，澳洲空軍1架巡邏機19日在南海執行巡邏任務時，遭到1架中共空軍戰鬥機發射照明彈，是「不安全且不專業」的操作。共軍則指澳方行為「嚴重侵犯中國主權」，該戰區「依法依規有力反制、警告驅離」。

艾班尼斯與李強會面後向記者表示：「我直接表明了立場，這是澳洲關注的事件。」

艾班尼斯又表示，他與李強的第7次會晤表明，澳洲和其最大貿易夥伴中國可以透過對話處理分歧。

艾班尼斯說：「我們有分歧，朋友能夠坦誠地討論問題—我這樣做了。」

