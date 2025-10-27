英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房做為交換條件

65歲的英國安德魯王子因與淫魔富豪艾普斯坦生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房皇家莊園（Royal Lodge）。太陽報日前報導，他正與王兄查理三世的代表深入談判，可能離開這座他20年未付租金的豪宅。英國每日電訊報指出，據報導聲稱安德魯王子已同意離開皇家莊園，但條件是他和前妻莎拉要分別得到一棟新房子。

太陽報報導，安德魯王子希望入住哈利王子夫婦先前居住的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。安德魯的前妻莎拉則希望搬到王儲威廉王子夫婦目前居住、溫莎城堡的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）。

每日電訊報指出，威廉夫婦一家下月將從阿德萊德小屋搬往同樣位於溫莎莊園的莊園大宅「森林別墅」（Forest Lodge）。「森林別墅」（Forest Lodge）估值約1600萬英鎊（約台幣6億5466萬元），有8間臥室，是一棟有328年歷史的二級登錄建築，距離安德魯目前居住的「皇家莊園」僅約1.6公里。

一名消息人士告訴每日郵報，「威廉王子希望安德魯王子在他下周開始搬進森林別墅前離開」。不過，據稱威廉因和堂妹碧翠絲公主和尤金妮公主關係依然良好，一直不願介入關於叔叔安德魯搬離皇家莊園的談判，但他已表明希望解決此事。

安德魯和前妻莎拉的一名友人承認，「目前還沒有人確定這件事在白金漢宮會如何發展」。他們告訴太陽報：「安迪（安德魯王子）願意離開皇家莊園，但這些（房子）是他的要求。他很實際，知道不祥之兆已經出現，他住在皇家莊園的日子結束了。如果他必須搬離，他要求搬到浮若閣摩爾別墅。而令人難以置信的是，莎拉說她想要阿德萊德小屋。」

安德魯17日宣布不再使用約克公爵頭銜，也放棄維多利亞騎士大十字勳章與嘉德騎士團等多個頭銜。但根據法律，他仍保留兩個重要身份象徵：王子頭銜和皇家莊園居住權。

白金漢宮長期以來試圖對安德魯施壓，讓他自願放棄皇家莊園居住權，包括查理三世去年切斷安德魯每年100萬英鎊（約台幣4093萬元）的生活津貼。

每日電訊報寫道，儘管安德魯最初堅持拒絕搬離皇家莊園，但現在人們日益認為安德魯很快必須搬離。

安德魯和前妻莎拉的友人補充，他們提出的計畫「將為彼此帶來一個新開始」，「浮若閣摩爾別墅對兩人而言太小，而阿德萊德小屋就在浮若閣摩爾別墅轉角處，所以他們想見面就能見面。他們兩人也為女兒碧翠絲公主和尤金妮公主及其家人提供了來訪空間」。