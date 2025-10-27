打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約新台幣13.5兆）籌購陸、海、空、太空與網路作戰所需。

不受限於憲法控債條款 軍購涵蓋陸海空天與網路

政治新聞網POLITICO根據所取得的德國政府內部文件披露，長達39頁清單列出總值3770億歐元（約新台幣13.5兆）的預定採購項目，範疇涵蓋陸、海、空、太空與網路。這份文件為德國軍方2026年預算的軍備採購整體規畫概述，其中許多為長期項目而尚無明確達標期程。

自今年春以來，德國已著手將國防支出從憲法規定的「債務剎車」條款（除非重大緊急情況，否則政府每年新舉債須限在GDP的0.35%以內）排除，以便今後多年能持續投入國防經費，且規模將超出前總理蕭茲（Olaf Scholz）任內所設、現已幾告用盡的1000億歐元特別基金。

清單中各項目最終會分批排進預算案，交由國會預算委員會審議；所有超過2500萬歐元的採購案都需經委員會核准。

文件顯示，德國國防軍計劃在明年預算案裡啟動約320 項新的武器與裝備項目，其中178項已確定承包商，其餘仍標註為「待決定」，顯示建軍計畫仍有大部分停留在規畫階段。不過已確定的178項標案裡約160項由德國國內企業取得，總值約1820億歐元。

軍購逾半由本土廠商拿下 萊茵金屬最大贏家

最大贏家為萊茵金屬公司（Rheinmetall），整個集團與關係企業出現在53項採購案中，總額超過880億歐元。其中約320億歐元直接流入萊茵金屬，其餘則由子公司及合資企業獲利，例如與KNDS集團合作的美洲獅（Puma）履帶步兵戰車與拳師犬（Boxer）輪型步戰車計畫。

文件顯示預計到2035年，萊茵金屬集團將交付687輛美洲獅步兵戰車，662輛為作戰型，25輛為駕訓用車。

防空方面，德軍計劃採購561套「天空突擊兵30」（Skyranger 30）短程防砲系統，用於反無人機與近迫防空，這項採購完全歸萊茵金屬，此外還包含採購數百萬發手榴彈與步槍彈藥。天空突擊兵30防砲塔可裝於拳師犬步兵戰車車體。

狄爾防務（Diehl Defence）則是僅次萊茵金屬的第二大獲益者，共取得21個項目，總值173億歐元。其中最大宗來自IRIS-T系列飛彈。

文件顯示，德軍將採購14套完整IRIS-T SLM系統，含396枚中程版飛彈及300枚短程版飛彈。這些項目合計約42億歐元，使IRIS-T成為德國防空計畫裡其中一個最重要的單一品項。

無人機也是軍購清單內舉足輕重角色。德國國防軍希望擴大現有以色列航太（IAI）的Heron TP武裝無人機隊，並打算斥資約1億歐元購置新彈藥，另將以16億歐元購買12架LUNA NG戰術無人機；海軍部分則將採購4架uMAWS海上無人機，預算約6.75億歐元，包含備件、訓練與維修費用。

最貴的幾項建軍新計畫是太空領域。超過140億歐元的衛星計畫包含新一代地球同步通訊衛星、升級版地面控制站，以及斥資95億歐元、雄心勃勃的低軌衛星集群相關計畫，確保部隊與指揮所具備穩定且防干擾的連線能力。

為獲核保護 核心戰略軍武向美外購

至於最具政治色彩者當屬加購15架美製F-35匿蹤戰機，總值約25億歐元，將從美國的對外軍售制度（FMS）籌獲。加購這批戰機可望讓德國能繼續維繫在美國的核子共享體系內角色，但同時也意味德國將繼續仰賴美製武器及美國的維修、軟體與任務資料存取等後勤。

與美國有關的重大軍購還包含：德國計劃以11.5億歐元 購買400枚戰斧Block Vb巡弋飛彈，以及3套「泰風」（Typhon）陸基飛彈發射系統（約2.2億歐元），戰斧與泰風將使德國具備2000公里的遠距飛彈打擊能力。

德國另斥資18億歐元向美國購買4架波音P-8A巡邏機。戰斧、泰風與P-8A這3項採購都將使德軍日後在打擊與偵察方面，受美國出口與後勤維修體系的制約。

整體而言，文件中約25項、總值約140億歐元的軍購與外國相關，雖僅佔全部3770億歐元預算不到5%，然而這些項目幾乎涵蓋德國所有具戰略性、與核武相關及遠程能力的核心軍備。

反之，清單中近一半項目由德國本土產業承擔，範圍涵蓋裝甲車、感測器與彈藥生產線。從經濟角度看確實有振興國內效果，但在政治層面上，德國最敏感、最具戰略意涵的軍事核心卻握於少數外國系統之手。