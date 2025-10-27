快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

智利極右總統候選人：非法移民須自付遣返費用

中央社／ 聖地牙哥26日綜合外電報導

智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天表示，若他當選，將要求被驅逐的非法移民「自行支付」遣返費用。

在即將於11月16日舉行的第1輪投票前，民調顯示，3度參選的卡斯特以微幅差距落後左翼候選人賈拉（Jeannette Jara）。

但所有民調皆顯示，若選舉進入12月的第2輪投票，卡斯特將輕鬆擊敗賈拉。

在與其他7位候選人參加的電視辯論中，卡斯特重申他若執政將「遣返所有無證移民」的政見。

他說：「我們會請求他們離開這個國家。」他還說，所有人都必須「自行支付離開智利的機票」。

智利近年外來移民人口急速增加，目前約有33萬名無證移民居住在智利，其中多數來自委內瑞拉。

許多智利民眾認為，外來犯罪集團（尤其來自委內瑞拉者）導致暴力犯罪上升，這也使選民政治立場明顯右傾。

卡斯特承諾，將在智利與玻利維亞之間的沙漠邊界修建一座美國總統川普式的圍牆，以阻止非法入境。

這位59歲、育有9名子女的候選人曾在2021年總統選舉中贏得首輪投票，但第2輪敗給左翼前學生領袖、現任總統波里奇（Gabriel Boric）。

智利 移民 投票

延伸閱讀

美軍艦抵千里達參與聯合軍演 委內瑞拉斥挑釁

打擊販毒升高施壓委內瑞拉 美國軍艦抵千里達

公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

相關新聞

非洲人多有什麼用？高速都市化卻沒有紅利

在二戰剛結束的時候，非洲的都市，除了殖民地總督府之外並不多見。但今天，非洲有近一半的人口已經住在城市裡頭，「高速都市化」的現象，不只出現在非洲，也出現在大部份的發展中國家。

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，...

報告：美削減太平洋島國援助 澳洲挺身防堵中國影響力

一份最新報告顯示，隨著美國和其他西方夥伴削減資金，澳洲在對抗北京於太平洋地區影響力的努力中「愈來愈孤立」，但仍是該地區最...

打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

德國總理梅爾茨5月誓言打造德國國防軍成「歐洲最強傳統武力」，臚列3770億歐元（約新台幣13.5兆）籌購陸、海、空、太空...

民調：高市早苗內閣支持率74% 受訪者首要關切通膨

根據日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）最新民調，近3/4受訪者支持新任首相高市早苗的政府

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美國海軍26日證實，1架反潛直升機與1架F-18戰機接連墜入南海，事故正值美國總統川普出訪亞洲、即將轉往東京之際，南海在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。