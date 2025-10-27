菲日同意簽署後勤支援協定 深化防務合作

菲律賓總統小馬可仕昨天在吉隆坡與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會議，原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和高市早苗昨天在峰會場邊舉行雙邊會議。

菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）今天報導，菲日元首對原則性同意簽署ACSA表示歡迎。高市早苗指出，一旦簽署協定，將有助強化日菲安全合作。

雙方暫未公布協定簽署時間表。根據程序，簽署後需雙方國會批准方可生效。

時任日本首相石破茂4月訪問馬尼拉，兩國開始洽談ACSA，允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊在糧食、燃料、彈藥補給及運輸和醫療等服務上，相互提供支援。

菲律賓與日本分別在南海與東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

日媒4月間報導，時任日本防衛大臣中谷元向美國提出「單一戰區」（One Theater）構想，涵蓋東海、南海、朝鮮半島及周邊區域，以對抗潛在中國威脅；菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）對此表示支持。

另一方面，小馬可仕上午在臉書發文，祝賀高市早苗成為日本首位女性首相，期盼兩國在即將於明年慶祝「邦交正常化」70週年之際，繼續強化「戰略夥伴關係」，共同維護區域和平、穩定與繁榮。

小馬可仕寫道，菲美日推進3邊合作，讓區內人民直接受惠，確保印太地區更加安全與穩定。