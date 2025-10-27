菲日同意簽署後勤支援協定 深化防務合作

快訊

中央社／ 馬尼拉27日專電

菲律賓總統小馬可仕昨天在吉隆坡與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會議，原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

第47屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會正在馬來西亞首都吉隆坡舉行，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和高市早苗昨天在峰會場邊舉行雙邊會議。

菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）今天報導，菲日元首對原則性同意簽署ACSA表示歡迎。高市早苗指出，一旦簽署協定，將有助強化日菲安全合作。

雙方暫未公布協定簽署時間表。根據程序，簽署後需雙方國會批准方可生效。

時任日本首相石破茂4月訪問馬尼拉，兩國開始洽談ACSA，允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊在糧食、燃料、彈藥補給及運輸和醫療等服務上，相互提供支援。

菲律賓與日本分別在南海與東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

日媒4月間報導，時任日本防衛大臣中谷元向美國提出「單一戰區」（One Theater）構想，涵蓋東海、南海、朝鮮半島及周邊區域，以對抗潛在中國威脅；菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）對此表示支持。

另一方面，小馬可仕上午在臉書發文，祝賀高市早苗成為日本首位女性首相，期盼兩國在即將於明年慶祝「邦交正常化」70週年之際，繼續強化「戰略夥伴關係」，共同維護區域和平、穩定與繁榮。

小馬可仕寫道，菲美日推進3邊合作，讓區內人民直接受惠，確保印太地區更加安全與穩定。

小馬可仕 日本 菲律賓

相關新聞

非洲人多有什麼用？高速都市化卻沒有紅利

在二戰剛結束的時候，非洲的都市，除了殖民地總督府之外並不多見。但今天，非洲有近一半的人口已經住在城市裡頭，「高速都市化」的現象，不只出現在非洲，也出現在大部份的發展中國家。

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，...

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美國海軍26日證實，1架反潛直升機與1架F-18戰機接連墜入南海，事故正值美國總統川普出訪亞洲、即將轉往東京之際，南海在...

俄成功試射核動力飛彈 川普不願見普亭 克宮：會面未取消

俄羅斯總統普亭26日指稱，俄方已成功一款可攜帶核彈頭的新型核動力巡弋飛彈，名為9M370海燕式飛彈（9M370 Bure...

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

阿根廷26日舉行國會選舉，被視為總統米雷伊政府的「期中考」，將考驗米雷伊自由市場改革與撙節措施的民意支持度，決定他能否繼...

西班牙奪229命洪災周年 5萬人示威促瓦倫西亞主席下台

數萬人25日走上西班牙東部城市瓦倫西亞街頭，紀念1年前造成229人喪生的洪水，並抗議災害處理不當，約有5萬人參與，瓦倫西...

