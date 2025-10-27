快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

歐洲航太3大廠合組新公司 落實自主擺脫星鏈依賴

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導

空中巴士、李奧納多、泰雷斯3大歐洲航太與防務公司宣布，將把各自的衛星與太空業務分離出後，整合成一家新的歐洲太空企業，抗衡馬斯克星鏈（Starlink）。

若能通過相關督導機關審核與批准，這家新公司最快將於2027年投入營運。

美國CNBC財經新聞網報導，3家公司表示，新的合資公司將研發與建造「從太空基礎設施到服務的一系列互補技術與全程式解決方案」，不過太空發射載具（如火箭）的研發則不含在新公司的業務範圍內。

新公司成立後預估5年內，每年能藉由整合帶來的互補效應創造數以億計歐元的利潤，並將在全歐洲聘用約2萬5000名員工。

空中巴士（Airbus）將持有新合資公司35%股份成為最大股東，會將原先自身國防與太空部門下的「太空系統」（Space Systems）與「太空數位」（SpaceDigital）業務納入新公司；李奧納多（Leonardo）與泰雷斯（Thales）各有32.5%持股。

3公司強調，此舉能讓歐洲保有對本土太空產業的主導權，特別是在歐洲各國計劃大舉投資航太與國防之際，確保產業自主性不被外部勢力左右。

歐洲一直在尋找替代星鏈的方案。星鏈是由美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）所擁有的衛星寬頻服務，目前在全球與歐洲市場都是主宰地位。

自俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭以來，星鏈在俄烏戰爭發揮關鍵作用，但也有報導稱星鏈在當地出現過通信中斷問題。

法國總統馬克宏一直支持歐洲衛星企業自主的構想，強調「太空在某種程度上，已成為衡量國際力量的指標」；義大利國會也在今年7月呼籲，不應讓SpaceX參與義國衛星計畫的升級案。

太空 星鏈 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克讚中火箭「朱雀三號」 能擊敗SpaceX獵鷹9號

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

珍古德遺願曝光 「想把川普、習近平與普亭送上太空」

相關新聞

非洲人多有什麼用？高速都市化卻沒有紅利

在二戰剛結束的時候，非洲的都市，除了殖民地總督府之外並不多見。但今天，非洲有近一半的人口已經住在城市裡頭，「高速都市化」的現象，不只出現在非洲，也出現在大部份的發展中國家。

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，...

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

美國海軍26日證實，1架反潛直升機與1架F-18戰機接連墜入南海，事故正值美國總統川普出訪亞洲、即將轉往東京之際，南海在...

俄成功試射核動力飛彈 川普不願見普亭 克宮：會面未取消

俄羅斯總統普亭26日指稱，俄方已成功一款可攜帶核彈頭的新型核動力巡弋飛彈，名為9M370海燕式飛彈（9M370 Bure...

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

阿根廷26日舉行國會選舉，被視為總統米雷伊政府的「期中考」，將考驗米雷伊自由市場改革與撙節措施的民意支持度，決定他能否繼...

西班牙奪229命洪災周年 5萬人示威促瓦倫西亞主席下台

數萬人25日走上西班牙東部城市瓦倫西亞街頭，紀念1年前造成229人喪生的洪水，並抗議災害處理不當，約有5萬人參與，瓦倫西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。