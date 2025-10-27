歐洲航太3大廠合組新公司 落實自主擺脫星鏈依賴

空中巴士、李奧納多、泰雷斯3大歐洲航太與防務公司宣布，將把各自的衛星與太空業務分離出後，整合成一家新的歐洲太空企業，抗衡馬斯克的星鏈（Starlink）。

若能通過相關督導機關審核與批准，這家新公司最快將於2027年投入營運。

美國CNBC財經新聞網報導，3家公司表示，新的合資公司將研發與建造「從太空基礎設施到服務的一系列互補技術與全程式解決方案」，不過太空發射載具（如火箭）的研發則不含在新公司的業務範圍內。

新公司成立後預估5年內，每年能藉由整合帶來的互補效應創造數以億計歐元的利潤，並將在全歐洲聘用約2萬5000名員工。

空中巴士（Airbus）將持有新合資公司35%股份成為最大股東，會將原先自身國防與太空部門下的「太空系統」（Space Systems）與「太空數位」（SpaceDigital）業務納入新公司；李奧納多（Leonardo）與泰雷斯（Thales）各有32.5%持股。

3公司強調，此舉能讓歐洲保有對本土太空產業的主導權，特別是在歐洲各國計劃大舉投資航太與國防之際，確保產業自主性不被外部勢力左右。

歐洲一直在尋找替代星鏈的方案。星鏈是由美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）所擁有的衛星寬頻服務，目前在全球與歐洲市場都是主宰地位。

自俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭以來，星鏈在俄烏戰爭發揮關鍵作用，但也有報導稱星鏈在當地出現過通信中斷問題。

法國總統馬克宏一直支持歐洲衛星企業自主的構想，強調「太空在某種程度上，已成為衡量國際力量的指標」；義大利國會也在今年7月呼籲，不應讓SpaceX參與義國衛星計畫的升級案。