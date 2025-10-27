網路騷擾法國第一夫人 10人巴黎出庭受審

快訊

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

10名被告今天將在巴黎出庭受審，原因是他們在網路上對法國第一夫人碧姬馬克宏 （Brigitte Macron）進行帶有性別歧視的騷擾。此案源於多年來一些人對碧姬毫無根據的性別指控。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和碧姬今年7月底，針對網路上廣泛流傳、稱說碧姬在出生時性別是男性的謠言，向美國法院提起誹謗訴訟；如今在巴黎的法院也開庭審理有關訴訟案。

法新社報導，這項毫無根據的謠言，連同對馬克宏夫婦相差24歲的批評，長久以來一直攻擊騷擾著這夫妻倆。

今天有8男2女共10人，年齡在41至60歲間，將在巴黎刑事法庭受審，他們被控對碧姬進行網路騷擾。如果罪名成立，最高可判處兩年徒刑。

根據檢方說法，這些人被指控對碧姬的性別及性向發表大量惡意言論，甚至將她與總統馬克宏的年齡差距比擬為「戀童癖」。

法國第一夫人於2024年8月報案，當局隨即啟動有關網路騷擾的調查，在2024年12月及2025年2月逮捕多名被告。

這10名被告中，包括41歲公關人員波爾松-阿特蘭（Aurelien Poirson-Atlan），她在社群媒體上化名薩甘（Zoe Sagan），經常與陰謀論圈子有聯繫。

被告還包括1名已被碧姬於2022年提起誹謗訴訟的女性，即51歲的黛爾芬（Delphine J.）。她自稱是靈媒，化名羅伊（Amandine Roy）。

碧姬的律師尚未回覆法新社的詢問，目前並不清楚她是否會出席聽審。

自馬克宏2017年當選以來，相關說法持續遭極右派及陰謀論圈炒作，不僅在法國，也在美國進一步發酵放大。而在美國，跨性別權利已成為文化論戰的核心熱門議題。

馬克宏夫婦於7月在美國控告保守派播客主持人歐文斯（Candace Owens）；歐文斯曾製作「成為碧姬」（Becoming Brigitte）系列節目，指稱她為變性人。

