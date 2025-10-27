快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

南韓總統國安顧問：川金近期會晤可能性不大

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

南韓總統國安顧問吳賢珠（Oh Hyun-joo，音譯）今天表示，她認為美國總統川普與北韓領導人金正恩近期舉行會談的可能性不大。

路透社報導，吳賢珠對記者說，儘管媒體臆測川普在訪問亞洲期間，可能與金正恩會面，但她並未掌握有關兩位領導人將會晤的具體資訊。

川普曾表示，他對與金正恩會面抱持開放態度。

川普本週訪問南韓期間，將出席亞太經濟合作（APEC）峰會並與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。

華府與首爾正尋求落實美韓7月達成的初步貿易協議，而雙方未能在8月的首次高峰會敲定正式協議。

在本月舉行3輪貿易談判後，南韓談判代表近日表示，儘管雙方在縮小分歧上取得一些進展，但在南韓承諾對美投資3500億美元方面的關鍵細節仍陷僵局。

吳賢珠說，她認為李在明與川普本週會晤時，不太可能達成最終貿易協議。

川普 南韓 金正恩

延伸閱讀

川普結束馬來西亞訪問 轉赴日本展開亞洲行第2站

川普砸77億將白宮變「金宮」豪華宴會廳曝光 稱「實現歷任總統心願」…這筆錢誰出？

川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

相關新聞

非洲人多有什麼用？高速都市化卻沒有紅利

在二戰剛結束的時候，非洲的都市，除了殖民地總督府之外並不多見。但今天，非洲有近一半的人口已經住在城市裡頭，「高速都市化」的現象，不只出現在非洲，也出現在大部份的發展中國家。

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，...

倫敦去年8萬支手機被偷 出現在中國銷贓原因不單純

英國倫敦去年失竊手機數量達到破紀錄的8萬支，警方過去以為犯案者是偷手機變賣的小毛賊，隨後意外查出大多數失竊手機銷贓地點是中國大陸，幕後主謀是國際不法集團，整個犯罪模式，竟和英國警力不足及大陸「翻牆」需求等政治因素有關。

日經225指數首度衝破5萬點大關 「高市行情」繼續狂歡

日本股市日經225指數周一（27日）首度突破5萬點大關，與東證指數（Topix）雙雙創下歷史新高，延續近期火熱走勢，反映...

川普加持奏效！阿根廷總統米雷伊期中選舉大獲全勝 拿下近41%得票率

金融時報報導，阿根廷國會在當地時間26日舉行期中選舉投開票，獲得美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊（Javier Mil...

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）26日聲明表示，美軍1架直升機與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。