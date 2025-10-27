南韓總統國安顧問：川金近期會晤可能性不大

南韓總統國安顧問吳賢珠（Oh Hyun-joo，音譯）今天表示，她認為美國總統川普與北韓領導人金正恩近期舉行會談的可能性不大。

路透社報導，吳賢珠對記者說，儘管媒體臆測川普在訪問亞洲期間，可能與金正恩會面，但她並未掌握有關兩位領導人將會晤的具體資訊。

川普曾表示，他對與金正恩會面抱持開放態度。

川普本週訪問南韓期間，將出席亞太經濟合作（APEC）峰會並與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。

華府與首爾正尋求落實美韓7月達成的初步貿易協議，而雙方未能在8月的首次高峰會敲定正式協議。

在本月舉行3輪貿易談判後，南韓談判代表近日表示，儘管雙方在縮小分歧上取得一些進展，但在南韓承諾對美投資3500億美元方面的關鍵細節仍陷僵局。

吳賢珠說，她認為李在明與川普本週會晤時，不太可能達成最終貿易協議。