快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

菲接棒東協主席國 小馬可仕：打造具韌性區域共同體

中央社／ 馬尼拉27日專電

菲律賓總統小馬可仕在馬來西亞吉隆坡表示，菲律賓已準備好於明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，將推動務實、包容且可行的倡議，讓區域人民受惠。

第47屆東協峰會正在吉隆坡舉行，根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）昨天在全體會議上發言說，菲律賓明年接棒擔任東協輪值主席，將積極推動「東協願景2045」（ASEAN Vision 2045），打造具韌性與包容性的區域共同體。

明年的東協輪值主席原為緬甸，但因緬甸陷於內亂，由菲律賓提早接棒。

小馬可仕指出，東協在促進地區穩定、合作與進步的事務上，扮演關鍵角色。

他強調，東協中心性（ASEAN Centrality）對維護印度太平洋區域和平極為重要，重申菲律賓遵守「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（BBNJ協定）。

此外，小馬可仕歡迎東帝汶成為東協新會員，並對泰國王太后詩麗吉（Sirikit）的辭世向泰國人民致哀。

在經貿領域，小馬可仕歡迎「東協貨品貿易協定」（ATIGA）第二次修訂議定書及「東協-中國自由貿易區3.0版」的簽署，強調支持開放市場、基礎建設發展與包容性經濟成長。

峰會期間，小馬可仕在場邊分別與歐盟、日本、柬埔寨、泰國及加拿大等多國的領袖舉行雙邊會議。

在菲日雙邊會議上，小馬可仕祝賀日本新任首相高市早苗就任，兩人期待於2026年共同慶祝「邦交正常化」70週年，並重申防務合作的重要性。

菲日相互准入協定（RAA）已於9月生效，小馬可仕強調兩國將繼續在安全與經濟領域合作，菲美日3邊合作是區域和平與發展的關鍵支柱。

兩人在會談中原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

小馬可仕 東協 菲律賓

延伸閱讀

豐原萬聖嘉年華購物節首抽 馬尼拉來回機票中獎者出爐

扮鬼嚇貪官促工程究責 菲律賓學生萬聖節前示威

26歲超模赴泰慘遭殺害！被活摘器官虐死　政府回應「她自願到緬甸」

19歲超正網紅驚傳過世！母親是台灣人「父女最後合照曝光」

相關新聞

非洲人多有什麼用？高速都市化卻沒有紅利

在二戰剛結束的時候，非洲的都市，除了殖民地總督府之外並不多見。但今天，非洲有近一半的人口已經住在城市裡頭，「高速都市化」的現象，不只出現在非洲，也出現在大部份的發展中國家。

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，...

倫敦去年8萬支手機被偷 出現在中國銷贓原因不單純

英國倫敦去年失竊手機數量達到破紀錄的8萬支，警方過去以為犯案者是偷手機變賣的小毛賊，隨後意外查出大多數失竊手機銷贓地點是中國大陸，幕後主謀是國際不法集團，整個犯罪模式，竟和英國警力不足及大陸「翻牆」需求等政治因素有關。

日經225指數首度衝破5萬點大關 「高市行情」繼續狂歡

日本股市日經225指數周一（27日）首度突破5萬點大關，與東證指數（Topix）雙雙創下歷史新高，延續近期火熱走勢，反映...

川普加持奏效！阿根廷總統米雷伊期中選舉大獲全勝 拿下近41%得票率

金融時報報導，阿根廷國會在當地時間26日舉行期中選舉投開票，獲得美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊（Javier Mil...

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）26日聲明表示，美軍1架直升機與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。