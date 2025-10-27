菲接棒東協主席國 小馬可仕：打造具韌性區域共同體

菲律賓總統小馬可仕在馬來西亞吉隆坡表示，菲律賓已準備好於明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，將推動務實、包容且可行的倡議，讓區域人民受惠。

第47屆東協峰會正在吉隆坡舉行，根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）昨天在全體會議上發言說，菲律賓明年接棒擔任東協輪值主席，將積極推動「東協願景2045」（ASEAN Vision 2045），打造具韌性與包容性的區域共同體。

明年的東協輪值主席原為緬甸，但因緬甸陷於內亂，由菲律賓提早接棒。

小馬可仕指出，東協在促進地區穩定、合作與進步的事務上，扮演關鍵角色。

他強調，東協中心性（ASEAN Centrality）對維護印度太平洋區域和平極為重要，重申菲律賓遵守「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（BBNJ協定）。

此外，小馬可仕歡迎東帝汶成為東協新會員，並對泰國王太后詩麗吉（Sirikit）的辭世向泰國人民致哀。

在經貿領域，小馬可仕歡迎「東協貨品貿易協定」（ATIGA）第二次修訂議定書及「東協-中國自由貿易區3.0版」的簽署，強調支持開放市場、基礎建設發展與包容性經濟成長。

峰會期間，小馬可仕在場邊分別與歐盟、日本、柬埔寨、泰國及加拿大等多國的領袖舉行雙邊會議。

在菲日雙邊會議上，小馬可仕祝賀日本新任首相高市早苗就任，兩人期待於2026年共同慶祝「邦交正常化」70週年，並重申防務合作的重要性。

菲日相互准入協定（RAA）已於9月生效，小馬可仕強調兩國將繼續在安全與經濟領域合作，菲美日3邊合作是區域和平與發展的關鍵支柱。

兩人在會談中原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。