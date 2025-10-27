快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

美軍20億戰機又掰了！「超級大黃蜂」驚傳南海墜機 1年連摔7架F-18

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國海軍一架超級大黃蜂在2024年7月在杜魯門號甲板準備起飛。美聯社
美國海軍一架超級大黃蜂在2024年7月在杜魯門號甲板準備起飛。美聯社

美國海軍26日驚傳海鷹直升機與超級大黃蜂戰鬥機30分鐘內接連在南海墜機，事故正值美國總統川普出訪亞洲、停留馬來西亞之際，南海在印太地區又是高度爭議海域，引發關注。根據美媒，美國海軍從去年10月至今一年來，已經連摔7架F-18系列戰機，每架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機造價高達6700萬美元，約新台幣20億元。

根據美國太平洋艦隊26日聲明，一架MH-60R海鷹號反潛直升機（Sea Hawk）於當地時間26日下午2時45分墜入南海，約半小時後，下午3時15分，一架F/A-18F超級大黃蜂式打擊戰鬥機（Super Hornet）也在南海墜海，共5名飛行員均安全脫險。

目前事故原因仍在調查中，海軍尚未公布具體地點，或者更多有關當時天候狀況、可能的機械故障，或訓練任務性質等細節。

這是美軍戰機事故最新一例，根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美軍從去年10月至今年8月，已經連摔6架F-18系列戰機，最近一次在今年8月，一架超級大黃蜂8月20日在維吉尼亞州海岸附近飛行時墜海。

去年10月，一架EA-18G「咆哮者」電子戰機，為F/A-18E改良型，在華盛頓州雷尼爾山附近執行例行訓練時墜毀，造成2名飛行員喪生。當年12月，一架隸屬航空母艦杜魯門號的超級大黃蜂在紅海遭飛彈巡洋艦蓋茨堡號誤擊墜毀，2名飛行員彈射逃生。

進入2025年後，事故仍接連發生。2月，一架「咆哮者」戰機在加州聖地牙哥灣、科羅納多海軍基地附近墜海，2名飛行員被包船漁船救起。4月，又有一架超級大黃蜂在被拖入杜魯門號機庫艙時意外滑落甲板墜入紅海，所幸無人受到重傷。僅一周後的5月初，另一架超級大黃蜂在嘗試降落杜魯門號時，因攔阻系統失靈衝出甲板墜海，2名飛行員及時彈射逃生。

26日出事的兩機均隸屬航空母艦尼米茲號（USS Nimitz），這是美國海軍現役最老的航空母艦，現為第11航艦打擊群（Carrier Strike Group 11）的核心艦艇。尼米茲號今年3月從美國華盛頓州基薩普海軍基地啟程，整個夏天的多數時間是在中東因應葉門青年運動攻擊紅海過往船隻事件，現正在南海執行航行自由與海上安全任務，預定2026年返回美國維吉尼亞州諾福克海軍基地。

事故正好發生在尼米茲號執行其最後一次部署之際，尼米茲號自1975年開始服役，預計2026年5月退役，超過50年的歷史即將畫下句點。

美國 海軍 戰機

