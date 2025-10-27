阿根廷期中選舉 總統米雷伊陣營大勝

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導

今天舉行的阿根廷國會期中選舉初步結果顯示總統米雷伊大勝，選民支持他推行的自由市場改革與嚴厲緊縮措施，為這位自由意志派領袖繼續推動經濟重組提供強大助力。

根據官方結果，米雷伊（Javier Milei）所屬政黨「自由前進黨」（La Libertad Avanza）在布宜諾斯艾利斯省拿下41.5%選票，領先「貝隆派」聯盟的40.8%。這一省份長期是貝隆派大本營，顯示政治版圖出現戲劇性轉變。

根據政府公布的全國數據，「自由前進黨」在眾議院贏得64個席位，較原先的37席大幅增加。

這次期中選舉，除了將改選聯邦眾議院半數席次，也就是127席，也將改選參議院1/3席次、也就是24席。目前，反對派正義黨（Peronist）在兩院都是最大少數黨，而米雷伊的新興政黨在眾議院僅占37席、參議院6席。

白宮與外國投資人對米雷伊政府的經濟成果印象深刻——成功將月通膨率從米雷伊就任前的12.8%降至上月的2.1%，實現財政盈餘，並推動大規模放鬆管制。

政治專家指出，如果米雷伊陣營得票率突破35%，將被視為對政府有利的成果，並可望透過與其他政黨結盟，阻止反對派議員推翻他所否決、被視為威脅阿根廷財政平衡的法案。

