阿根廷期中選舉執政黨大勝 米雷伊聯盟重塑政治版圖

中央社／ 布宜諾斯艾利斯26日專電

阿根廷26日舉行國會期中選舉，執政黨「自由前進黨」（LLA）奪下眾議院過半數64席，成為最大贏家。選舉結果讓總統米雷伊的自由市場與財政緊縮政策在國會獲得更大支持，降低反對黨阻擋相關法案的可能性。

根據官方初步開票結果，這次選舉投票率68.65%，執政黨自由前進黨在眾議院改選的127席中拿下64席，主要反對黨Fuerza Patria（前貝隆主義聯盟）獲得31席。參議院改選的24席中，執政聯盟亦在多個省份維持優勢，使米雷伊（Javier Milei）政府在國會中擴大影響力。

此前，執政黨在眾議院僅有37席、參議院6席，自由前進黨此次以全國40.84%的得票率取得明顯進展，分析人士認為，執政黨若維持超過35%的支持，有助米雷伊推進經濟自由化政策並跨黨合作。

阿根廷內閣部長佛朗哥斯（Guillermo Francos）指出，這次為阿根廷首次採用「單一紙本選票」，投票過程普遍順利，但無效票比例略增。他認為此制具「效率、速度與透明性」，有助提升民主信任。

自由前進黨在傳統貝隆主義票倉布宜諾斯艾利斯省表現突出，被視為象徵性突破。此次期中選舉重塑阿根廷政治版圖，也顯示米雷伊在國會中站穩腳步。未來政策走向將影響外資信心與南美主要糧食、能源與礦產出口市場。

米雷伊 阿根廷

