日經225指數首度衝破5萬點大關 「高市行情」繼續狂歡

日本股市日經225指數周一（27日）首度突破5萬點大關，與東證指數（Topix）雙雙創下歷史新高，延續近期火熱走勢，反映市場預期新首相高市早苗將推出大規模財政支出帶來利多。

日經225指數周一盤中勁揚1.6%，報50,080.49點，盤中一度大漲1,080點，漲幅超過2%，至50,379.79點。該指數自9月16日突破45,000點以來，短短數周內快速衝破多個整數關卡，展現出日本股市戲劇性的發展。此前日股經歷一段長時間低迷時期，花了整整34年才在2024年2月重回泡沫經濟時期的高點。

美國晶片股上周強勢走高，也為日本半導體與出口相關族群帶來追價買盤，帶動電子、精密儀器、機械與汽車類股上漲，景氣循環股如商社與有色金屬也全面走強。此外，美股金融股的漲勢也帶動日本券商與銀行股。東京證交所33大類股全數上揚。日立對東證指數貢獻最大，股價一度飆漲4.3%。

東海東京綜合研究所首席全球策略師平川昇二表示，在美中關係緊張趨緩、日本國內積極財政政策預期升溫與日圓走弱的帶動下，日本股市今日漲勢可望延續。

他指出：「新任首相高市早苗的高民意支持率，讓她更容易推動包括抑制物價上漲等政策。雖然美中貿易問題尚未完全明朗，但目前情勢正朝緩和方向發展。」

平川預估，日經指數的下一個目標區間將落在5萬3,000至5萬4,000點之間，相當於約17倍本益比，與2013至2015年間的估值水準相近。

高市早苗上周二在國會投票中正式當選首相，當時日經225指數一度逼近5萬點。隨後在她承諾採取積極財政政策、預告規模逾13.9兆日圓（約922億美元） 的經濟刺激方案後，該指數上周累計上漲3.6%。

牛津經濟研究院日本首席經濟學家山口範大指出：「不論實際經濟影響為何，市場往往都對財政刺激方案反應正面。」「高市聚焦戰略性投資，以及其他對市場友善政策，也是股市強烈反應的另個原因。」

自7月中旬以來，日本股市持續上漲。當時，自民黨在選舉中慘敗，引發市場押注財政緊縮派的首相石破茂將下台。石破最終於9月宣布辭職，開啟黨內選舉，由高市早苗勝出，而她是已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」刺激政策的忠實支持者。