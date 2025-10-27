快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

聽新聞
0:00 / 0:00

日經225指數首度衝破5萬點大關 「高市行情」繼續狂歡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本新首相高市早苗。美聯社
日本新首相高市早苗。美聯社

日本股市日經225指數周一（27日）首度突破5萬點大關，與東證指數（Topix）雙雙創下歷史新高，延續近期火熱走勢，反映市場預期新首相高市早苗將推出大規模財政支出帶來利多。

日經225指數周一盤中勁揚1.6%，報50,080.49點，盤中一度大漲1,080點，漲幅超過2%，至50,379.79點。該指數自9月16日突破45,000點以來，短短數周內快速衝破多個整數關卡，展現出日本股市戲劇性的發展。此前日股經歷一段長時間低迷時期，花了整整34年才在2024年2月重回泡沫經濟時期的高點。

美國晶片股上周強勢走高，也為日本半導體與出口相關族群帶來追價買盤，帶動電子、精密儀器、機械與汽車類股上漲，景氣循環股如商社與有色金屬也全面走強。此外，美股金融股的漲勢也帶動日本券商與銀行股。東京證交所33大類股全數上揚。日立對東證指數貢獻最大，股價一度飆漲4.3%。

東海東京綜合研究所首席全球策略師平川昇二表示，在美中關係緊張趨緩、日本國內積極財政政策預期升溫與日圓走弱的帶動下，日本股市今日漲勢可望延續。

他指出：「新任首相高市早苗的高民意支持率，讓她更容易推動包括抑制物價上漲等政策。雖然美中貿易問題尚未完全明朗，但目前情勢正朝緩和方向發展。」

平川預估，日經指數的下一個目標區間將落在5萬3,000至5萬4,000點之間，相當於約17倍本益比，與2013至2015年間的估值水準相近。

高市早苗上周二在國會投票中正式當選首相，當時日經225指數一度逼近5萬點。隨後在她承諾採取積極財政政策、預告規模逾13.9兆日圓（約922億美元） 的經濟刺激方案後，該指數上周累計上漲3.6%。

牛津經濟研究院日本首席經濟學家山口範大指出：「不論實際經濟影響為何，市場往往都對財政刺激方案反應正面。」「高市聚焦戰略性投資，以及其他對市場友善政策，也是股市強烈反應的另個原因。」

自7月中旬以來，日本股市持續上漲。當時，自民黨在選舉中慘敗，引發市場押注財政緊縮派的首相石破茂將下台。石破最終於9月宣布辭職，開啟黨內選舉，由高市早苗勝出，而她是已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」刺激政策的忠實支持者。

日本 指數

延伸閱讀

川普這趟亞洲行 各國各有盤算 台緊盯安全情勢

從關稅到軍事合作 亞洲行各國難題挑戰川普手腕

日相高市首次熱線川普！打安倍牌深化關係 拚提升日美同盟高度

民進黨青年局首訪日 將拜會日本5政黨交流議題

相關新聞

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）26日聲明表示，美軍1架直升機與...

川普加持奏效！阿根廷總統米雷伊期中選舉大獲全勝 拿下近41%得票率

金融時報報導，阿根廷國會在當地時間26日舉行期中選舉投開票，獲得美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊（Javier Mil...

南韓總統李在明認了！韓美協議川李會前難產 暗諷美中如磨石夾擊

南韓總統李在明24日接受彭博資訊專訪於27日刊出，他坦言，針對南韓對美國總額達3500億美元投資一事，韓美雙方在所有主要...

倫敦去年8萬支手機被偷 出現在中國銷贓原因不單純

英國倫敦去年失竊手機數量達到破紀錄的8萬支，警方過去以為犯案者是偷手機變賣的小毛賊，隨後意外查出大多數失竊手機銷贓地點是中國大陸，幕後主謀是國際不法集團，整個犯罪模式，竟和英國警力不足及大陸「翻牆」需求等政治因素有關。

日經225指數首度衝破5萬點大關 「高市行情」繼續狂歡

日本股市日經225指數周一（27日）首度突破5萬點大關，與東證指數（Topix）雙雙創下歷史新高，延續近期火熱走勢，反映...

不只食宿通膨還有觀光公害 日本人也不愛國旅寧可出國

台灣人抱怨國旅住宿費高、景點不好玩，寧願飛日本玩；日本人對自己的國旅同樣卻步。嫌貴、怕擠，寧可出國玩或宅在家追劇。不僅京都、東京等4熱門地的日本觀光客減逾一成，整體有7成縣市國旅衰退。學者指日本旅遊市場出現排擠效應，成為只為外國人存在的產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。