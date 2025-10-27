川普加持奏效！阿根廷總統米雷伊期中選舉大獲全勝 拿下近41%得票率

金融時報報導，阿根廷國會在當地時間26日舉行期中選舉投開票，獲得美國總統川普支持的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）所屬的「自由前進黨」獲得壓倒性勝利，拿下近41%的全國得票率。選舉結果預期有助米雷伊推動自由市場改革計畫，更被視為川普的利多。

根據當地媒體引用選舉委員會省級統計資料的結果，在完成近91%選票統計後，米雷伊所屬的「自由前進黨」（La Libertad Avanza）取得40.8%得票率，明顯領先庇隆主義反對聯盟的31.7%。此次選舉投票率為68%，較2021年中期選舉的71.8%略低。

這場勝利讓米雷伊得以加速推動重振阿根廷經濟的激進改革。過去幾個月，米雷伊政府因多項政策失誤導致改革動能受阻，金融市場信心動搖，甚至在9月引發披索拋售潮。披索上周在官方匯率下跌至每美元1492披索的歷史低點。不過，26日選舉結果公布後，披索在加密貨幣市場的24小時交易中兌美元反彈7.5%。

選舉結果也被視為對川普的利多。川普是米雷伊最重要的國際盟友，他10月向阿根廷提供紓困方案，並明確表示若米雷伊輸掉期中選舉，美國對阿根廷的援助將「不再大方」。

分析人士認為，選舉結果不僅強化米雷伊的政治正當性，也有助於恢復投資人對阿根廷改革路線的信心。