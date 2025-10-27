台灣研究員偕美前大使作證 揭中共在美建立後勤網絡

前CIA分析師孟沛德（Peter Mattis）深入研究中共滲透，他的台灣「大弟子」余雪莉近日與前美國大使柯莉赴威斯康辛州議會作證，指與解放軍有關的順豐在威州擴展影響力，當地「天安快遞」正是順豐與統戰系統物流合作的產物。

余雪莉（Cheryl Yu，音譯）政大畢業，現任智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）研究員。她21日與前美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）前往威州議會作證，支持禁止中共等外國敵對勢力收購不動產的法案。聽證會影片近日上架。

余雪莉向州議員說明中共「軍民融合發展」及「統戰」的概念，指中國已無私人企業及軍方的界線，北京意在確保工業及基礎設施等資源能在需要時用於軍事用途。而統戰是中共的武器，透過由內部削弱、滲透和控制美國，使中國能夠實現全球野心。

她說，中共軍民融合的最高協調機構已直接指出，現代物流就是軍民融合物流，代表與中國相關公司的海外倉庫、港口或工廠，需要時都能成為作戰供應鏈的一環。中共也採取「不求所有，但求所用」策略，也就是黨不需要擁有產權，只需要影響力與使用權。中國軍方特別將這一原則應用於物流資產。

余雪莉舉例，與解放軍有關的順豐速運和其他與統戰部有關的中國物流公司正在美國合作並擴大影響力，包括威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）。當地「天安快遞」（Tian An Express）即是順豐與統戰系統物流合作的產物。

余雪莉說，威州境內還有多處工業與農業用地具有「統戰」資金背景，擁有位於交通與水運網絡關鍵節點的製造廠與工業設施。其中有企業已利用自身在美國的採購能力，於疫情期間動員資源，採購緊急物資並運回中國。

她並呼籲州議員支持第30號法案，賦予威州「風險加劇之前加以防範」的法律工具。第30號法案禁止中國等外國敵對勢力及其國有企業或個人，在州內收購新的不動產。這並非為了限制投資，而是為了保護國家安全和主權。

「這項法案使威斯康辛州法律與聯邦國家安全政策一致，確保農地、水資源和基礎設施不會被轉化為外國軍事或政治體系的物流節點。」