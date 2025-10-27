美軍艦抵千里達參與聯合軍演 委內瑞拉斥挑釁
委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。
綜合法新社和路透社報導，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」
在美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）停靠千里達島數小時後，委內瑞拉補充說，當局已逮捕「一群掌握美國情報機構直接資訊的僱傭兵」，指控他們策劃「假旗行動」（false flag operation），恐引發一場「全面軍事對抗」。假旗攻擊意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導外界的行動。
委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）發布聲明說，「有人正在千里達及托巴哥共和國周邊水域，或從千里達或委內瑞拉領土發動一場假旗攻擊，目的在引發與我國的全面軍事對抗」，但未針對上述指控提出更多細節或證據。
美國總統川普本月稍早證實他授權中情局，在委內瑞拉展開秘密行動的相關報導。
馬杜洛先前也曾多次指控美方策劃假旗攻擊，包括10月初企圖在美國駐委國首都卡拉卡斯（Caracas）大使館安置爆裂物的計畫。
美國國務院與中情局尚未立即回應置評要求。
川普政府最近數度在加勒比海與太平洋對涉嫌運毒的船隻發動攻擊，美國國防部24日宣布正向拉丁美洲派遣一支航空母艦打擊群，以打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。
