30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）26日聲明表示，美軍1架直升機與1架戰鬥機在南海執行例行任務時，約30分鐘內相繼墜海，2機均隸屬航空母艦尼米茲號（USS Nimitz），所幸所有人員均安全脫險，狀況穩定。

根據聲明，首架墜毀的是美國海軍MH-60R海鷹號反潛直升機（Sea Hawk），於當地時間26日下午2時45分墜海，3名機組員全數獲救。

約半小時後，下午3時15分，一架隸屬打擊戰鬥機第22中隊（VFA-22）「戰鬥紅冠雞」（Fighting Redcocks）的F/A-18F「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機（Super Hornet）也在執行尼米茲號例行任務時墜入南海，2名飛行員彈射逃生後亦成功獲救。

太平洋艦隊表示：「所有涉事人員均安全且狀況穩定。目前兩起事件的原因仍在調查中。」