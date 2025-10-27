南韓總統李在明認了！韓美協議川李會前難產 暗諷美中如磨石夾擊

南韓總統李在明24日接受彭博資訊專訪於27日刊出，他坦言，針對南韓對美國總額達3500億美元投資一事，韓美雙方在所有主要細節上仍陷僵局，顯示可能趕不及在29日與美國總統川普的雙邊會談前敲定貿易協議。李在明另透露，韓美在防衛議題上有所進展，而對於促成高度矚目的川習會，他希望化解南韓兩大貿易夥伴的緊張關係，直言南韓有如「夾在兩個磨石之間的國家」。

「投資方式、投資金額、時程安排、如何分攤損失與分配紅利，這些都仍是卡關的關鍵點，」李在明在首爾辦公室接受專訪時說，「美國當然會試圖最大化自身利益，但這不應做到讓南韓承受災難性後果的地步。」

目前美韓官員正進行最後階段的緊密談判，李在明說：「討論仍在進行中，雙方確實存在意見分歧，但延宕並不代表這是一場失敗。我希望大家能多給我們一點時間。」

此外，這場專訪也談到李在明對防衛議題及中國政策的看法。李在明指出，在美韓試圖敲定投資方案與簽證制度的同時，雙方在安全議題上的討論已有明顯進展。

他說：「駐韓美軍在維持朝鮮半島和平與安全上扮演關鍵角色，但國際現實是，我們無法單方面決定駐韓美軍的命運。」他補充，不論外部環境如何，南韓應具備自主嚇阻北韓的能力。他強調，南韓計畫將國防支出從占GDP的2.3%提高至3.5%，這更多是出於政府「確保自主防衛」的基本立場，而非美方的要求。

對於促成中國大陸國家主席習近平與美國總統川普睽違6年的川習會，李在明希望能促成世界兩大經濟體、也是南韓兩大貿易夥伴之間的緊張降溫，更形容南韓是「夾在兩個磨石之間的國家」。

10月稍早，中國以韓華海洋（Hanwha Ocean）投資美國海事產業為由，對其在美5家子公司祭出限制。李在明認為這是中國施壓的訊號，恐預示更多報復行動，但他強調不應以對抗回應，應優先透過對話解決。

他預計11月1日與習近平會面，並表示希望藉由APEC峰會及雙邊會談，促進主要經濟體尋求互利共贏、維持穩定秩序。