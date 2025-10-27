加薩國際部隊誰能進場 以色列堅持擁決定權

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，在美國總統川普政府計畫下，有關協助確保加薩停火的國際部隊，將由以色列來決定允許哪些國家的部隊可以參與。

目前尚不清楚阿拉伯國家與其他國家是否願意派兵，部分原因是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）拒絕按計畫要求解除武裝，同時以色列也對這支部隊的組成來源國表達疑慮。

儘管川普政府已排除派遣美軍進入加薩，但已洽談印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及、卡達、土耳其和亞塞拜然，希望這些國家能加入多國部隊。

尼坦雅胡在以色列內閣會議中表示：「我們主導自己的安全，也已經明確表示，哪些國家的部隊我們無法接受，這將由以色列來決定，我們一直這樣做，也會繼續如此。」

路透社報導，尼坦雅胡上週曾暗示，反對土耳其安全部隊在加薩扮演任何角色。

土耳其與以色列原本關係友好，但加薩戰爭期間急劇惡化，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）多次抨擊以色列對巴勒斯坦加薩走廊發動毀滅性空襲與地面攻擊。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日訪問以色列，力圖鞏固停火協議，他表示，國際部隊必須由「以色列能接受的國家」組成，但並未對土耳其是否參與發表評論。