英媒揭中國在英龐大資產 難民旅館獲英官方挹注逾6億

與中國（含香港）有關的資金在英國坐擁龐大資產，並涉足英國關鍵基礎設施。英國媒體報導，中資經營的旅館至少有3家被英國內政部徵用、收容申請難民庇護的外籍人士，合約為中方帶來數百萬英鎊收入。

英國「泰晤士報」（The Times）週日版報導，據分析公開的財務資料，研判與中國資金有關的3家難民旅館已從和英國內政部簽訂的合約獲取至少約1500萬英鎊（超過新台幣6億元）。

其中，有2家難民旅館是由倫敦資產管理公司KewGreen經營、分別位於英格蘭南部肯特郡（Kent）和北部柴郡（Cheshire）的假日飯店（Holiday Inn）。

Kew Green的所有權可追溯至國營企業「中國旅遊集團」（CTG）在英國全境經營60多家飯店，以HolidayInn為主，旗下「難民旅館」曾在今年8月遭反對英國政府移民政策的民眾示威抗議。

另一家與中資有關的難民旅館則位於威爾斯首府卡地夫（Cardiff），所有權可追溯至國有企業「錦江國際集團」。

「泰晤士報」報導，與中國（含香港）有關的資金在英國持有價值超過1900億英鎊的資產，數量超過440項。其中，與中國政府有關的實體在英持有資產價值約513億英鎊。

不過，這個資產數量和金額有可能被低估。中國相關人士可憑其他國籍入股或成立公司，中港資金也可透過複雜的持股和跨國投資結構掩飾背景。活躍於英國市場、背後有中港資的大型企業也未必設稅籍於英國。

根據報導，在關鍵基礎設施方面，中港資持股項目包括歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（HeathrowAirport）；「辛克利角C」（Hinkley Point C）核電廠；英國規模最大的「泰晤士水公司」（ThamesWater）；英國最大型天然氣配送網Cadent Gas；蘇格蘭最大離岸風電場之一Inch Cape Offshore，以及英國境內至少其他7座離岸和岸上風電場。

此外還有總部位於倫敦和盧森堡的物流地產公司Logicor；總部位於倫敦、業務廣及歐洲和亞太地區的大型資料運算中心營運商Global Switch；英國前3大行動網路營運商VodafoneThree；以及殼牌（Shell）石油、英國石油（BP）、礦業巨頭力拓集團（RioTinto）、製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）等。

其中，Logicor在歐洲16個國家擁有倉儲物流設施，在關鍵交通運輸節點和人口稠密處持有或經營開發不動產，總計超過600處。隨著數位經濟發展，Logicor在英國的配發中心已達近180個。國有企業「中國投資公司」（CIC）於2017年結合其他中資夥伴收購了Logicor。

此外，中港資也涉足英國首屈一指的大學住宿開發商UPP、數十家私立學校、足球隊、高爾夫球俱樂部，以及英國識別度最高的啤酒吧連鎖品牌之一Greene King、在英國規模排名前3的美妝醫藥零售網Superdrug、源自英國的跑車和電動車品牌Lotus（蓮花汽車）、大型保全監視系統業者Dynamic CCTV等。

中港資在英國的住家和商用不動產市場十分活躍，包括持有數座被視為倫敦地標的摩天大樓。

不過，中國資金對英國的政治影響力、以及黨國機器與中國私人資金之間的模糊界線近年日益引發關注。以爭議持續延燒的中國新大使館建案為例，中國2018年在倫敦以逾2.5億英鎊買下英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），規劃興建歐洲最大規模使館，但至今未獲英國官方核准。

在理論上僅應涉及官方的英中角力之中，根據報導，持有英國鋼鐵公司（British Steel）的敬業集團曾表態，一旦英國政府放行中國新使館建案，敬業集團即願意取消對英國政府索賠10億英鎊。

今年4月，英國國會緊急通過法案，允許政府接管英國鋼鐵公司，以回應敬業集團以財務損失過大為由，威脅關廠。敬業集團揚言，英方需付出至少10億英鎊，以贖回英國鋼鐵公司所有權。