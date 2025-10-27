私菸氣球闖空域 立陶宛關閉首都機場…一週內第4起

立陶宛今天關閉首都維爾紐斯機場和對白俄羅斯的邊界關卡，原因是有數個被認定為疑似氦氣氣球的物體進入領空。這已是本週第4起類似事件。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國的立陶宛，其國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre）作以上表示。當局指出，走私香菸的私梟放出這些氣球，同時指責俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）緊密盟友的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）沒有制止這種行為。

官員表示，格林威治標準時間晚間11時40分之前，首都機場暫停航班作業，與白俄羅斯的邊境也將持續關閉，直到明天國家安全委員會（National SecurityCommission）開會之後再作決定。

當局指出，本週內的21日、24日、25日，以及本月5日，都曾因氣球入侵首都領空而臨時關閉維爾紐斯機場。