快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

私菸氣球闖空域 立陶宛關閉首都機場…一週內第4起

中央社／ 維爾紐斯26日綜合外電報導

立陶宛今天關閉首都維爾紐斯機場和對白俄羅斯的邊界關卡，原因是有數個被認定為疑似氦氣氣球的物體進入領空。這已是本週第4起類似事件。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國的立陶宛，其國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre）作以上表示。當局指出，走私香菸的私梟放出這些氣球，同時指責俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）緊密盟友的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）沒有制止這種行為。

官員表示，格林威治標準時間晚間11時40分之前，首都機場暫停航班作業，與白俄羅斯的邊境也將持續關閉，直到明天國家安全委員會（National SecurityCommission）開會之後再作決定。

當局指出，本週內的21日、24日、25日，以及本月5日，都曾因氣球入侵首都領空而臨時關閉維爾紐斯機場。

白俄羅斯 機場 立陶宛

延伸閱讀

北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布

立陶宛國防部非公開簡報惹議 部長請辭待總統裁示

波蘭立陶宛總統共祝「波羅的海之路」高速公路開通

白俄推動烏俄和解 積極與烏克蘭建立聯繫

相關新聞

衝機場抓人…羅浮宮31.7億元劫案 傳2嫌落網

法國羅浮宮十九日上午發生嚴重劫案，八件十九世紀法國皇室珠寶遭四名歹徒劫走。根據法媒「巴黎人報」等媒體廿六日報導，已有兩名...

阿根廷國會選舉 總統「期中考」考驗自由市場改革與撙節措施民意支持度

阿根廷26日舉行國會選舉，被視為總統米雷伊政府的「期中考」，將考驗米雷伊自由市場改革與撙節措施的民意支持度，決定他能否繼...

羅浮宮驚天劫案 凸顯馬克宏執政困境

紐約時報廿六日分析，羅浮宮博物館十九日在數分鐘內失竊八件珠寶，加上法國前總統沙柯吉廿一日入獄、新總理勒克努的政府本月稍早...

東協國家各出奇招拉攏川普 拿礦產和家族生意換降低關稅

美國總統川普26日出席東協高峰會，東協各國均盼望能降低川普關稅的衝擊，但專家指出，各國各顯神通，急於與美方達成雙邊貿易協議，反而削弱了東協的集體談判籌碼。馬來西亞與美方達成礦產協議，以期交換晶片關稅豁免；印尼總統普拉伯沃甚至私下請川普安排他與川普的兒子會面談生意。東協國家為降低關稅衝擊還有什麼招？

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案價值達31億元 2名嫌疑人落網

法國羅浮宮19日上午發生嚴重竊案，包含19世紀法國皇室珠寶的8件館藏遭竊。根據法媒「巴黎人報」（Le Parisien）、巴黎競賽雜誌（Paris Match）...

中英關係穩健關鍵是接受台灣屬於大陸？中國大使狠逼 英外交部回應了

每日電訊報26日報導，中國大陸駐英國大使鄭澤光警告，若英國不支持中國對台灣的主權主張，恐將導致中英外交關係破裂。英國外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。