象牙海岸83歲總統邁向第4任期 初步計票一面倒領先

中央社／ 阿必尚26日綜合外電報導

西非國家象牙海岸總統大選部分開票結果顯示，現任總統烏阿塔哈在許多地區大幅領先。他的其中一位對手、前商務部長比揚今天已在聲明中承認敗選。

法新社報導，在兩名原本有望當選的主要對手遭到禁止參選的情況下，初步計票結果顯示，烏阿塔哈（Alassane Ouattara）正以壓倒性領先之姿朝向贏得第4任期之路邁進。

官方計票結果顯示，2011年上台、83歲的他在北部的一些票倉得票率甚至超過90%，那些地區投票率接近100%。

路透社報導，比揚（Jean-Louis Billon）是挑戰烏阿塔哈的4位在野人士之一。他曾試圖爭取最大在野黨象牙海岸民主黨（PDCI）相挺卻沒有成功。該黨領袖、前瑞士信貸銀行（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）被認定資格不符而無法參加全球最大可可生產國昨天舉行的這場選舉。

比揚在聲明中表示：「初步結果顯示現任總統烏阿塔哈先生居於領先地位，被選為本次總統大選的贏家。」他並且向烏阿塔哈表達祝賀。

這場選舉過程大致平順，曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的烏阿塔哈被視為最熱門人選。初步計票結果預計將於5天內公布。

大選 象牙

延伸閱讀

外交部急駁賴清德「魯莽」 醫反酸：「他」當年被罵笨蛋總統也沒回嘴

總統賴清德台南視察風災復原成果 強調建設持續推進「一直掛在心上」

改造白宮！川普重燃地產開發商熱情 「宴會廳不叫川普」

兩次大罷免之後 游盈隆：賴總統不再是超級助選員

相關新聞

衝機場抓人…羅浮宮31.7億元劫案 傳2嫌落網

法國羅浮宮十九日上午發生嚴重劫案，八件十九世紀法國皇室珠寶遭四名歹徒劫走。根據法媒「巴黎人報」等媒體廿六日報導，已有兩名...

羅浮宮驚天劫案 凸顯馬克宏執政困境

紐約時報廿六日分析，羅浮宮博物館十九日在數分鐘內失竊八件珠寶，加上法國前總統沙柯吉廿一日入獄、新總理勒克努的政府本月稍早...

東協國家各出奇招拉攏川普 拿礦產和家族生意換降低關稅

美國總統川普26日出席東協高峰會，東協各國均盼望能降低川普關稅的衝擊，但專家指出，各國各顯神通，急於與美方達成雙邊貿易協議，反而削弱了東協的集體談判籌碼。馬來西亞與美方達成礦產協議，以期交換晶片關稅豁免；印尼總統普拉伯沃甚至私下請川普安排他與川普的兒子會面談生意。東協國家為降低關稅衝擊還有什麼招？

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案價值達31億元 2名嫌疑人落網

法國羅浮宮19日上午發生嚴重竊案，包含19世紀法國皇室珠寶的8件館藏遭竊。根據法媒「巴黎人報」（Le Parisien）、巴黎競賽雜誌（Paris Match）...

中英關係穩健關鍵是接受台灣屬於大陸？中國大使狠逼 英外交部回應了

每日電訊報26日報導，中國大陸駐英國大使鄭澤光警告，若英國不支持中國對台灣的主權主張，恐將導致中英外交關係破裂。英國外交...

巴方宿敵派系聯合 組獨立治理機構

包括領導巴勒斯坦自治政府法塔及武裝團體哈瑪斯的巴勒斯坦多個派系24日發表聯合聲明，同意組成一個臨時的獨立技術官僚機構，治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。