伊斯坦堡市長遭間諜罪調查 上千支持者法院外抗議

中央社／ 伊斯坦堡26日綜合外電報導

土耳其伊斯坦堡繫獄市長伊瑪莫魯今天為新遭控的間諜案出庭接受訊問，約上千名支持者聚集法院外抗議。

法新社報導，這項調查是當局針對高人氣市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）採取的最新行動。他遭控貪腐而於3月間被捕後一直遭到關押。

批評政府人士認為，伊瑪莫魯被捕是出於政治考量。身為主要在野黨共和人民黨（CHP）2028年總統大選候選人的他被視為唯一有可能在選舉中擊敗總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的人選。

根據媒體報導，伊瑪莫魯於上午稍晚時被帶到恰拉揚（Caglayan）法院，但5小時後才開始接受訊問。

他在一份土耳其媒體間廣為流傳的聲明中否認指控。

伊瑪莫魯說：「我與情報機構或其僱員毫無關聯，也一無所知。」他形容針對自己的指控「荒謬」。

「我認為我正面對一項陰謀論，說我燒了羅馬城還比較真切。」

共和人民黨主席歐澤（Ozgur Ozel）在法院外向約千名高喊口號、吹哨、揮舞旗幟的群眾發表談話時，數以百計鎮暴警察在一旁戒備。

歐澤談到伊瑪莫魯時表示：「他們說他是小偷，卻無法成立；說他貪腐，還是行不通；又指控他支持恐怖主義，還是說不過去。」

歐澤激昂說道：「現在他們使出最後一招，想要誣指他是間諜。真丟臉！」

土耳其 間諜 羅馬

