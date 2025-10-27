打擊販毒升高施壓委內瑞拉 美國軍艦抵千里達

中央社／ 千里達及托巴哥共和國西班牙港26日綜合外電報導

華府對毒梟和委內瑞拉總統馬杜洛升高施壓之際，一艘美國軍艦今天抵達千里達及托巴哥共和國，將在鄰近委內瑞拉的海域進行聯合演習。

法新社報導，千里達及托巴哥共和國23日宣布美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）即將抵達的消息，這艘軍艦現已停靠首都西班牙港（Port of Spain），預計30日前將停留在這個加勒比海小國，期間美國陸戰隊一支分遣隊將與當地防禦部隊進行聯合訓練。

這項演習是美國總統川普對拉丁美洲販毒集團升高軍事行動其中一環，尤其針對馬杜洛（NicolasMaduro）。美軍已摧毀至少10艘據稱走私毒品的船隻，造成至少43人死亡，川普同時威脅將對委內瑞拉疑似販毒集團展開地面攻擊。

去年成功連任卻遭外界普遍質疑舞弊的馬杜洛指責美國「捏造戰爭」，目的是為了將他推翻。

雙方僵持不下的局面24日急劇升溫，五角大廈下令全球最大航空母艦福特號（USS Gerald R Ford）對這個區域進行部署。川普也已授權中央情報局（CIA）對委內瑞拉採取行動。

千里達及托巴哥本身就是加勒比海毒品交易的樞紐，如今也被美國打擊疑似運毒船的行動波及。

家屬表示，本月中旬一艘自委內瑞拉出發的船隻遭遇襲擊，導致兩名千里達男子喪生。其中一人的母親堅稱兒子是漁夫，不是毒販。當局尚未證實兩人死訊。

馬杜洛 美國 委內瑞拉

