羅浮宮驚天劫案 凸顯馬克宏執政困境

紐約時報廿六日分析，羅浮宮博物館十九日在數分鐘內失竊八件珠寶，加上法國前總統沙柯吉廿一日入獄、新總理勒克努的政府本月稍早曾僅維持八三六分鐘就垮台，總統馬克宏領導的法國正籠罩像是處在時代尾聲的腐敗氣息。

在兩年已換五屆政府的法國，劫匪如此輕蔑侵入羅浮宮，被視為一種嘲笑。法國前文化部長菲里佩提說，這起劫案感覺像是展現國家的混亂和墮落，是一起深刻的暴力事件。

調查法國民情的Verian集團主管史都華周本月稍早向法國「民意報」說，最新調查顯示，五成三的法國人對國家感到羞愧，高於一月的三成八。

二○一七年當選總統的馬克宏，就是選擇在羅浮宮舉行盛大慶祝，於羅浮宮的「拿破崙庭院」歡慶他首次勝選。這一事實更加深法國人希望破滅的感受；當時的希望如今已是遙遠記憶，馬克宏支持率近來跌至歷史最低點，只剩百分之十四。

紐時說，或許回頭想來，馬克宏選擇在羅浮宮以皇帝拿破崙命名的庭院展開總統任期，就不經意透露他的浮誇高傲氣質，以及近乎帝王式的上而下治國方針。隨著時間推移，愈來愈多人對此反感。

儘管馬克宏一再承諾會當謙卑的傾聽者，但他從未擺脫「朱比特」（羅馬眾神之王，暗示其作風強勢）綽號，也無法控制自己偏好長篇大論並提出欠缺必要基礎工作的複雜戰略計畫。

馬克宏任期初期，曾將自身勝選描述成一種「破門而入」，一種對體制的粉碎，瞬間瓦解中間偏右、中間偏左派政黨數十年的政治主導地位，讓當時卅九歲、身為政治新手的他掌握權力。

如今，另一次的「破門而入」（羅浮宮劫案）凸顯馬克宏的困境，為他累積的問題再添一筆。八年下來，「馬克宏主義」未催生任何值得信賴的中間派替代政黨，法國也陷入僵局，極右、極左派，以及幾個實力減弱的中間派政黨在國會相持不下。