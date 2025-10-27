衝機場抓人！羅浮宮31.7億元劫案 傳2嫌落網

法國羅浮宮十九日上午發生嚴重劫案，八件十九世紀法國皇室珠寶遭四名歹徒劫走。根據法媒「巴黎人報」等媒體廿六日報導，已有兩名嫌犯落網。

知情人士廿六日向法新社證實此事。巴黎檢察官貝庫歐隨後聲明，本案嫌疑人廿五日晚間被捕，出動負責武裝搶劫案、重大竊盜案及藝術品竊賊的一支特警小隊。不過她並未詳述逮捕幾人，只說「若干」名，也沒提到是否找回遭竊的館藏。

這兩人來自巴黎北郊的塞納聖丹尼省。其中一人被捕時，正在巴黎郊外「戴高樂機場」準備搭機潛逃出境，目的國是北非的阿爾及利亞，當時是廿五日晚間約十時（台灣時間廿六日凌晨約四時）。

另一人也是當晚於塞納聖丹尼省被捕，巴黎媒體報導此人準備逃往非洲國家馬利。這兩人年紀均為卅幾歲，法國警方對他們並不陌生，正進行訊問。兩人涉嫌結夥竊盜與共謀犯罪，依法警方可以拘留偵訊他們九十六小時。

貝庫歐還在其聲明中，強烈譴責有人將這兩人被捕消息外洩。她表示，調查進度外洩恐怕只會妨礙偵查作為，而為了偵破本案，動員約達一百位調查人員，仔細追查遇劫的珠寶和在逃中的歹徒。

至於此時能否對外透露任何明確、具體的詳細案情，貝庫歐在其聲明中強調，時機尚未成熟。美聯社廿六日報導形容，這份聲明的語氣「既感嘆又遺憾」。

羅浮宮是目前全球參觀人次最多的博物館，十九日上午九時半開館後不久即驚傳劫案，損失八件價值難以估量的館藏珠寶，價值達八八○○萬歐元（約台幣卅一點七億元）。

四名歹徒在光天化日下犯案，其中兩人利用電動工具切割羅浮宮建築窗戶後闖入，威脅警衛後砸破珠寶展示櫃，僅用七分鐘就得手，另兩人在館外接應，騎兩台機車逃逸。

案發後，法國司法部長已承認羅浮宮此前的安全準則失靈，重創法國的國際形象。法國官員指稱，已加強在文資機構周邊的安全措施。