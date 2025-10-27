阿根廷國會選舉 總統「期中考」考驗自由市場改革與撙節措施民意支持度

阿根廷26日舉行國會選舉，被視為總統米雷伊政府的「期中考」，將考驗米雷伊自由市場改革與撙節措施的民意支持度，決定他能否繼續推動經濟改革。

米雷伊所屬的自由前進黨（La Libertad Avanza）目前在國會處於少數地位，在參眾兩院分別只有37席與六席，目標是大幅增加席次，以提升稅法和勞工法案通過的機會，進而強化投資人對米雷伊願景信心，並且延續來自美國總統川普的支持。

阿根廷這次改選的國會席次，包含眾議院半數席次（127席）及參議院三分之一席位（24席）。分析師表示，若自由前進黨得票率超過35%、或高於國會最大少數黨裴隆主義（Peronist），將可視為勝選，有助緩解阿根廷披索的貶值壓力，也有助於自由前進黨說服溫和派在野黨支持改革。

米雷伊政府9月以來在關鍵地方選舉與國會接連受挫，已使阿根廷披索湧現賣壓。

米雷伊政府上台後因遏止嚴峻通膨危機贏得選民支持，9月通膨年升率為32%，遠低於去年4月的289%。除了抑制通膨，阿國政府創造財政盈餘和全面鬆綁管制的能力，也讓白宮和外資印象深刻。

但米雷伊支持度最近持續下滑，因民眾對當局削減公共支出及米雷伊親妹貪汙醜聞感到失望。無論選舉結果如何，米雷伊都面臨重新評估阿根廷匯率政策的壓力。他也表示選後預計改組內閣，中間派政黨PRO成員可能入閣。

華府也密切關注選舉結果，美國可能提供阿根廷的400億美元金援包含已簽署的200億美元換匯協議，以及另外200億美元貸款機制。川普日前表示，襄助阿根廷的條件是米雷伊必須贏得國會期中選舉。