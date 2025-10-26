以色列軍方稱打擊加薩中部 鎖定巴人激進組織成員
以色列與統治加薩的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」實施停火之際，以軍昨天表示，以色列部隊對加薩中部一名計劃攻擊以軍的「伊斯蘭聖戰組織」成員實施「針對性打擊」。
巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（IslamicJihad）則在今天發布的聲明中稱，以色列軍方關於他們計劃發動攻擊的說法是「完全錯誤的指控」。但聲明並未提到是否有成員死於以軍空襲。
目擊者告訴路透社，他們看到一架無人機襲擊一輛汽車並引發大火。當地醫護人員指出有4人受傷，尚未傳出有人死亡。
目擊者另表示，以色列戰車砲擊加薩市（GazaCity）東部區域。加薩市是加薩走廊（Gaza Strip）最大城市。以色列軍方尚未對此事置評。
與此同時，有多家以色列媒體報導，以色列已允許埃及人員進入加薩協尋以色列人質的遺體，取消過去禁止外國部隊進入加薩的政策。
哈瑪斯2023年10月7日帶頭攻擊以色列社區並擄走人質，引爆以哈戰爭。根據以哈當前實施、獲得美國支持的停火協議，哈瑪斯說會送回他們綁架的所有人質，但仍有13名人質的遺體還在加薩。
以色列總理辦公室對相關詢問暫無回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言