快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

以色列軍方稱打擊加薩中部 鎖定巴人激進組織成員

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

以色列與統治加薩的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」實施停火之際，以軍昨天表示，以色列部隊對加薩中部一名計劃攻擊以軍的「伊斯蘭聖戰組織」成員實施「針對性打擊」。

巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（IslamicJihad）則在今天發布的聲明中稱，以色列軍方關於他們計劃發動攻擊的說法是「完全錯誤的指控」。但聲明並未提到是否有成員死於以軍空襲。

目擊者告訴路透社，他們看到一架無人機襲擊一輛汽車並引發大火。當地醫護人員指出有4人受傷，尚未傳出有人死亡。

目擊者另表示，以色列戰車砲擊加薩市（GazaCity）東部區域。加薩市是加薩走廊（Gaza Strip）最大城市。以色列軍方尚未對此事置評。

與此同時，有多家以色列媒體報導，以色列已允許埃及人員進入加薩協尋以色列人質的遺體，取消過去禁止外國部隊進入加薩的政策。

哈瑪斯2023年10月7日帶頭攻擊以色列社區並擄走人質，引爆以哈戰爭。根據以哈當前實施、獲得美國支持的停火協議，哈瑪斯說會送回他們綁架的所有人質，但仍有13名人質的遺體還在加薩。

以色列總理辦公室對相關詢問暫無回應。

以色列 加薩走廊 人質

延伸閱讀

巴方宿敵派系聯合 組獨立治理機構

川普警告哈瑪斯別違約 以色列迎回第13具人質遺體

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

相關新聞

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案價值達31億元 2名嫌疑人落網

法國羅浮宮19日上午發生嚴重竊案，包含19世紀法國皇室珠寶的8件館藏遭竊。根據法媒「巴黎人報」（Le Parisien）、巴黎競賽雜誌（Paris Match）...

中英關係穩健關鍵是接受台灣屬於大陸？中國大使狠逼 英外交部回應了

每日電訊報26日報導，中國大陸駐英國大使鄭澤光警告，若英國不支持中國對台灣的主權主張，恐將導致中英外交關係破裂。英國外交...

東協國家各出奇招拉攏川普 拿礦產和家族生意換降低關稅

美國總統川普26日出席東協高峰會，東協各國均盼望能降低川普關稅的衝擊，但專家指出，各國各顯神通，急於與美方達成雙邊貿易協議，反而削弱了東協的集體談判籌碼。馬來西亞與美方達成礦產協議，以期交換晶片關稅豁免；印尼總統普拉伯沃甚至私下請川普安排他與川普的兒子會面談生意。東協國家為降低關稅衝擊還有什麼招？

巴方宿敵派系聯合 組獨立治理機構

包括領導巴勒斯坦自治政府法塔及武裝團體哈瑪斯的巴勒斯坦多個派系24日發表聯合聲明，同意組成一個臨時的獨立技術官僚機構，治...

羅浮宮竊案後珍貴藏品轉移法央行 一張神秘型男照點燃全球網友想像力

法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的...

日相高市首次熱線川普！打安倍牌深化關係 拚提升日美同盟高度

日本首相高市早苗表示，她25日與美國川普總統通話，決心共同提升日美同盟的層次，「期盼為自由開放的印度－太平洋與美國和區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。