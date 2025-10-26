北韓外長時隔一年再訪俄羅斯 之後將續訪白俄
俄羅斯外交部表示，北韓外交部長崔善姬今天起展開為期3天的訪俄行程。北韓官媒報導，崔善姬也將造訪白俄羅斯，可能會與美國總統川普出訪南韓的時間重疊。
俄羅斯駐平壤大使館發表聲明指出，俄國駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）陪同崔善姬前往機場，崔善姬將與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）就「雙邊關係及國際政策」進行會談。
韓聯社報導，這將是崔善姬自去年11月以來時隔一年再次訪俄。崔善姬當時曾與拉夫羅夫舉行會談，並拜會俄國總統普丁（Vladimir Putin）。
根據北韓中央通信社（KCNA），崔善姬此行也將造訪白俄羅斯，訪問行程尚未公佈。她出訪白俄，可能會與川普造訪南韓的時間重疊。
川普預定月底前往南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。川普最近受訪時表示，他希望能與北韓領導人金正恩會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言