北韓外長時隔一年再訪俄羅斯 之後將續訪白俄

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯外交部表示，北韓外交部長崔善姬今天起展開為期3天的訪俄行程。北韓官媒報導，崔善姬也將造訪白俄羅斯，可能會與美國總統川普出訪南韓的時間重疊。

俄羅斯駐平壤大使館發表聲明指出，俄國駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）陪同崔善姬前往機場，崔善姬將與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）就「雙邊關係及國際政策」進行會談。

韓聯社報導，這將是崔善姬自去年11月以來時隔一年再次訪俄。崔善姬當時曾與拉夫羅夫舉行會談，並拜會俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

根據北韓中央通信社（KCNA），崔善姬此行也將造訪白俄羅斯，訪問行程尚未公佈。她出訪白俄，可能會與川普造訪南韓的時間重疊。

川普預定月底前往南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。川普最近受訪時表示，他希望能與北韓領導人金正恩會面。

