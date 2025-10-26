北韓外長時隔一年再訪俄羅斯 之後將續訪白俄

美國總統川普26日出席東協高峰會，東協各國均盼望能降低川普關稅的衝擊，但專家指出，各國各顯神通，急於與美方達成雙邊貿易協議，反而削弱了東協的集體談判籌碼。馬來西亞與美方達成礦產協議，以期交換晶片關稅豁免；印尼總統普拉伯沃甚至私下請川普安排他與川普的兒子會面談生意。東協國家為降低關稅衝擊還有什麼招？

