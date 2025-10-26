庫德工人黨所有武裝勢力撤出土耳其 轉進伊拉克北部

快訊

中央社／ 伊拉克甘迪爾26日綜合外電報導

庫德族武裝團體庫德工人黨（PKK）今天宣布，正在撤出土耳其境內所有武裝勢力、轉進伊拉克北部，敦促安卡拉政府採取法律行動保障和平進程。

法新社報導，庫德工人黨在伊拉克北部甘迪爾（Qandil）地區一場儀式中發表上述聲明，強調「我們正在執行所有駐紮土耳其境內武裝勢力的撤離行動」。

庫德工人黨公布的一張照片顯示，已有25名PKK戰士自土耳其抵達這個地區，包含8名女性。

庫德工人黨今年5月正式宣布解散，結束與土耳其長達40多年的武裝抗爭，這場衝突已造成約5萬人喪命。

這個解散公告響應了創黨元老歐加蘭（AbdullahOcalan）的呼籲，他自1999年起被囚禁在伊斯坦堡（Istanbul）附近一座島嶼。今年2月，他敦促庫德工人黨戰士解除武裝並解散組織。

庫德工人黨敦促土耳其政府，針對1年前安卡拉當局對歐加蘭拋出橄欖枝後展開的進程，盡速採取必要行動。PKK還說，將依據歐加蘭的歷史性號召，轉而以民主方式爭取庫德族少數民族的權利。

聲明指出：「與這項進程相關的法律和政治措施，以及參與民主政治所需、結合自由民主的法律，都必須立即落實。」

土耳其執政黨正義發展黨（AKP）今天回應說，土耳其讚許庫德工人黨撤出該國領土、轉進伊拉克北部之舉，形容這是努力結束衝突取得的「具體成果」。

庫德工人黨7月在伊拉克庫德斯坦自治區（IraqiKurdistan）蘇雷馬尼亞（Sulaimaniyah）附近一處山洞舉行武器銷毀儀式。當時土耳其政府形容這是「不可逆轉的轉捩點」。

另據路透社報導，庫德工人黨自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，該組織被土耳其、美國及歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。

