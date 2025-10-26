快訊

中英關係穩健關鍵是接受台灣屬於大陸？中國大使狠逼 英外交部回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
現任中國駐英國大使鄭澤光，曾於2019年任職中國外交部副部長。路透
每日電訊報26日報導，中國大陸駐英國大使鄭澤光警告，若英國不支持中國對台灣的主權主張，恐將導致中英外交關係破裂。英國外交部回應表示，兩岸應以和平方式解決台灣問題，強調反對片面改變現狀的行為。

鄭澤光在每日電訊報撰文指出，「確保中英關係穩健發展的關鍵」，在於英國政府必須接受「台灣從來不是一個國家」，且「海峽兩岸同屬中國」。

鄭澤光在文中引用1972年中英聯合公報，稱英國當年與中華人民共和國建交時，曾對中國擁有台灣作出「明確承諾」。他寫道：「這段歷史不可被遺忘。」

他引用公報中兩段文字，稱英方「認知到中國政府的立場，即台灣是中華人民共和國的一個省分」，並「承認中國共產黨是中國唯一合法政府」，並且說「我們希望英國政府恪守1972年作出的莊嚴承諾，並依照一中原則謹慎、妥善地處理涉台問題」。

每日電訊報指出，鄭澤光將英國對中國的主權聲索「認知」（acknowledgement）詮釋為「接受」（acceptance），這是北京外交官一貫模糊兩者界線的手法。

鄭澤光更表示，中方仍「努力追求和平統一」，但警告北京將盡一切努力挫敗台獨分裂圖謀，堅決抵制外部干涉。

對此，英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）發言人則回應：「英國對台立場長期以來未有改變。我們認為台灣問題應由兩岸人民透過對話以和平方式解決，而非任何片面改變現狀的行為。」

前英國安全部長圖根哈特（Tom Tugendhat）對每日電訊報表示，：「自1972年以來，英國一直認知中華人民共和國對台灣的強烈主張。但事實上，我們從未承認或支持這些主張，包括對台灣的絕對主權。」

他直言北京試圖曲解國際法，聲稱聯合國大會第2758號決議授予其對台統治權，「這種說法應予抵制。台灣的前途應由台灣人民決定。以經濟脅迫逼他國屈服，並不使其行為合法。」

英國 對台 外交部

