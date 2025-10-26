委內瑞拉誓言保衛海岸 防範美國祕密行動

委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）今天表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何「祕密行動」。

法新社報導，此舉正值美國五角大廈下令向該地區派遣一支航艦打擊群一天之後。五角大廈的行動被視為對當前行動的升級，該行動迄今已對涉嫌走私毒品的船隻發動多次致命攻擊，造成至少43人喪生。

帕屈諾表示：「我們自72小時前開始進行一場海岸防禦演習…這不僅是為了防範大規模軍事威脅，也為了防範毒品走私、恐怖主義威脅，以及那些企圖在國內製造不穩定的祕密行動。」

區域緊張情勢不斷升高。美國總統川普表示，他已授權中情局（CIA）在委內瑞拉開展行動；他並說，他正在評估對委內瑞拉境內涉毒勢力發動地面攻擊的可能性。

自9月2日以來，美軍已轟炸10艘據信從事毒品走私的船隻，其中8起發生在加勒比海。

川普指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導一個毒品販運集團，但馬杜洛否認。

委內瑞拉國營電視台播出了軍方人員部署於9個沿海州的畫面，以及一名民兵組織成員扛著俄製Igla-S肩射防空飛彈的影像。

帕屈諾昨天表示：「中情局幹員不僅存在於委內瑞拉，而且遍布全球。他們或許能從國內任何地方部署無數與中情局有關的祕密行動單位，但任何企圖都將以失敗告終。」

