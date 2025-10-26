川普揚言軍事介入 哥倫比亞異議組織警告反擊
哥倫比亞革命軍（FARC）異議組織「中央參謀部」（EMC）今天警告美國，若有「侵犯哥倫比亞主權」的行為，將予以反擊。此前，美國總統川普揚言將發動地面行動，鎖定打擊毒梟。
法新社報導，自稱「中央參謀部」的組織在給媒體的聲明中表示：「無論對手是誰，只要是必須對抗的，我們都習以為常。我們一直是美帝堅定的反對者。」
「我們不會容許軍事干預，也不會容忍對哥倫比亞主權的侵犯。」
美國除擴大軍事部署，還主導在加勒比海和東太平洋對船隻發動至少10次空襲，造成至少43人喪生。美方宣稱這些人涉及毒品走私，但未提出證據。
哥倫比亞是全球最大古柯鹼生產國，中央參謀部叛軍掌控緊鄰委內瑞拉邊界的卡塔通博（Catatumbo）等區的生產作業。
這個組織首腦摩迪斯科（Ivan Mordisco）被視為全國頭號通緝要犯，總統裴卓（Gustavo Petro）曾將他與惡名昭彰的大毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）相提並論。
川普曾直指裴卓本人是「毒品走私領袖」，並對他實施金融制裁。
川普也呼籲這位左翼領袖「封閉」哥倫比亞的古柯田，「否則美國會替他封閉，而且不會客客氣氣地做。」
裴卓本月23日回應指出，任何地面攻擊都將構成「入侵，也是對國家主權的踐踏」。
同樣遭美國制裁並面臨川普類似威脅的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），則指控白宮藉由空襲船隻「編造一場新的永久戰爭」。
