東帝汶正式加入東協 承諾積極參與區域事務

中央社／ 吉隆坡26日綜合外電報導

東帝汶在歷經14年努力之後，今天正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）承諾，該國將積極參與東協事務。

綜合法新社和美聯社報導，在東協輪值主席國馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）的官方儀式上，東帝汶國旗加入台上其他10面國旗後，古斯茂對其他領導人表示：「今天，我們創造了歷史。」

他說：「對東帝汶人民來說，這不僅是夢想成真，更是我們奮鬥旅程的有力肯定。」

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則表示，東帝汶的加入「讓東協大家庭更臻完整，重申了我們共同的命運與深厚的區域情誼」。

他說：「在這個共同體中，東帝汶的發展及戰略自主權，將獲得穩固持久的支援。」

東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）多年來持續爭取加入東協，於2011年第一個總統任期時首次提出申請，並在2022年獲得觀察員資格。

東帝汶的加入，標誌著東協自1999年接納柬埔寨以來首次擴充成員。

東帝汶是東南亞最年輕的國家，於2002年脫離印尼獨立。該國經濟仍高度仰賴石油資源，並持續為社會極度不平等、營養不良、失業等問題所苦。

成為東協成員後，東帝汶可望取得區域自由貿易協定、投資契機及更全面的區域市場。

古斯茂表示：「對我們來說，這一全新起點帶來貿易、投資、教育及數位經濟的龐大機會。我們已準備好精進、創新並秉持良善治理。」

「這不是一段旅程的終點，而是一個鼓舞人心新篇章的起點。」

東協 馬來西亞 國旗

