北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布
北韓官媒今天報導，北韓外交部長崔善姬將出訪俄羅斯和白俄羅斯，但具體訪問日期尚未公布。
法新社報導，北韓中央通信社報導，崔善姬是「應俄羅斯和白俄羅斯外交部的邀請，將訪問俄羅斯聯邦和白俄羅斯共和國」。
這項宣布恰逢美國總統川普預定29日訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）。
美國媒體先前曾報導，川普政府官員私下討論過安排川普與北韓領導人金正恩會面，兩人上次會談是在2019年。
川普表示，他希望能再次與金正恩會面，可能就在今年。
金正恩9月出席中國舉行的抗戰勝利80週年閱兵活動期間，會晤了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。
近年來，北韓與俄羅斯關係加深，北韓甚至派遣部隊支援俄羅斯對烏克蘭的戰事。
