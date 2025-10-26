北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布

AI主導的就業市場裡，焦慮正迅速蔓延。企業一邊裁員、一邊搶「AI人才」，自動化讓少數人站上金字塔頂端，多數人卻被無聲淘汰。求職者為了通過履歷篩選，甚至在文件中藏AI指令與機器對決，連職訓課程都追不上變化速度。當AI學會取代你、也學會挑人，人類究竟還剩下多少選擇？ 人工智慧正以驚人速度重塑就業市場。科技公司一邊裁員，一邊又說「AI人才難尋」，到底在找哪種人？現實很殘酷：光是考證照、懂得用ChatGPT就想被錄取，就好比在公園跟路人組隊打球，卻夢想著被洛杉磯湖人隊簽下。

