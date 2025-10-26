快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）。美聯社
北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）。美聯社

北韓官媒今天報導，北韓外交部長崔善姬將出訪俄羅斯和白俄羅斯，但具體訪問日期尚未公布。

法新社報導，北韓中央通信社報導，崔善姬是「應俄羅斯和白俄羅斯外交部的邀請，將訪問俄羅斯聯邦和白俄羅斯共和國」。

這項宣布恰逢美國總統川普預定29日訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）。

美國媒體先前曾報導，川普政府官員私下討論過安排川普與北韓領導人金正恩會面，兩人上次會談是在2019年。

川普表示，他希望能再次與金正恩會面，可能就在今年。

金正恩9月出席中國舉行的抗戰勝利80週年閱兵活動期間，會晤了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

近年來，北韓與俄羅斯關係加深，北韓甚至派遣部隊支援俄羅斯對烏克蘭的戰事。

白俄羅斯 北韓 川普

延伸閱讀

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

美加貿易火線再升溫！川普怒對加拿大多課10%關稅 原因曝光

川習會倒數登場！川普：將和習近平談3議題 「可望達全面協議」

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

相關新聞

外媒爆這國經華為暗助中共改良飛彈 美官員憂「台海戰爭恐淪下風」

金融時報（FT）25日引述知情人士報導，美國拜登政府時期取得情報指出，阿拉伯聯合大公國知名科技集團G42經由中國大陸的華...

北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布

北韓官媒今天報導，北韓外交部長崔善姬將出訪俄羅斯和白俄羅斯，但具體訪問日期尚未公布

機場一週三度因走私氣球關閉 立陶宛政府被批無能

立陶宛首都維爾紐斯機場25日晚間再次疑因白俄走私氣球進入空域，暫停航班運作。這是本週第3次發生類似情況，約70班航班受到...

AI人才戰！企業砸高薪搶「十倍工程師」要具備這能力

AI主導的就業市場裡，焦慮正迅速蔓延。企業一邊裁員、一邊搶「AI人才」，自動化讓少數人站上金字塔頂端，多數人卻被無聲淘汰。求職者為了通過履歷篩選，甚至在文件中藏AI指令與機器對決，連職訓課程都追不上變化速度。當AI學會取代你、也學會挑人，人類究竟還剩下多少選擇？ 人工智慧正以驚人速度重塑就業市場。科技公司一邊裁員，一邊又說「AI人才難尋」，到底在找哪種人？現實很殘酷：光是考證照、懂得用ChatGPT就想被錄取，就好比在公園跟路人組隊打球，卻夢想著被洛杉磯湖人隊簽下。

美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災

牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。預計這場風暴將迅速增強為強烈颶風...

盧比歐稱加薩不會長期分裂 排除哈瑪斯未來主導權

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，儘管以色列部隊仍駐紮在加薩（Gaza）優先重建的區域，他並不認為這塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。