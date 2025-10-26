愛爾蘭左翼議員康諾里當選總統 執政聯盟受挫

在愛爾蘭政治光譜中被視為最左翼的資深國會議員康諾里（CatherineConnolly），今天以壓倒性票數當選總統，這對於才剛連任的中右翼聯合內閣是一重大打擊。

現年68歲的康諾里並非家喻戶曉的人物，起初在競選總統時，被許多人低估。康諾里長久以來對歐盟持批評態度，而愛爾蘭人絕大多數是親歐立場，左派反對黨也支持歐盟。

康諾里是無黨籍候選人，隨著競選活動的推進，聲勢愈盛，也激起年輕選民的熱情，最終以63.4%的得票率當選。另一位總統候選人、前內閣部長韓福瑞斯（Heather Humphreys）則拿下29.5%。

外界普遍認為康諾里這次勝選，主要是最近選舉趨勢偏向於無黨籍總統，並且選民的選擇是基於候選人的個人價值。此外，執政聯盟中的兩個政黨，在競選活動時表現不佳，也有助康諾里勝選。

康諾里為臨床心理學家，也曾擔任律師。她是國會中支持巴勒斯坦最主要的聲音之一；而愛爾蘭政府與大多數選民也都支持巴勒斯坦。

康諾里在都柏林城堡（Dublin Castle）發表當選演說時表示：「我將是一個善於傾聽、懂得反思，在必要時發聲的總統。我們可以攜手共創一個重視每個人的新共和國。」

愛爾蘭總統大致上是虛位元首，主要是在國際舞台上發聲，並負責接待外國元首，但仍可偶爾動用職權來檢驗法案是否合憲。

康諾里對歐盟增加軍事支出的計畫曾經公開譴責，也質疑美國、英國和法國對加薩戰爭的立場是否值得信賴；她這些立場不僅比大多數左派政黨還要偏左，也遠超過直言不諱的現任總統希金斯（Michael DHiggins）的態度。