快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

愛爾蘭左翼議員康諾里當選總統 執政聯盟受挫

中央社／ 都柏林25日綜合外電報導

愛爾蘭政治光譜中被視為最左翼的資深國會議員康諾里（CatherineConnolly），今天以壓倒性票數當選總統，這對於才剛連任的中右翼聯合內閣是一重大打擊。

現年68歲的康諾里並非家喻戶曉的人物，起初在競選總統時，被許多人低估。康諾里長久以來對歐盟持批評態度，而愛爾蘭人絕大多數是親歐立場，左派反對黨也支持歐盟。

康諾里是無黨籍候選人，隨著競選活動的推進，聲勢愈盛，也激起年輕選民的熱情，最終以63.4%的得票率當選。另一位總統候選人、前內閣部長韓福瑞斯（Heather Humphreys）則拿下29.5%。

外界普遍認為康諾里這次勝選，主要是最近選舉趨勢偏向於無黨籍總統，並且選民的選擇是基於候選人的個人價值。此外，執政聯盟中的兩個政黨，在競選活動時表現不佳，也有助康諾里勝選。

康諾里為臨床心理學家，也曾擔任律師。她是國會中支持巴勒斯坦最主要的聲音之一；而愛爾蘭政府與大多數選民也都支持巴勒斯坦。

康諾里在都柏林城堡（Dublin Castle）發表當選演說時表示：「我將是一個善於傾聽、懂得反思，在必要時發聲的總統。我們可以攜手共創一個重視每個人的新共和國。」

愛爾蘭總統大致上是虛位元首，主要是在國際舞台上發聲，並負責接待外國元首，但仍可偶爾動用職權來檢驗法案是否合憲。

康諾里對歐盟增加軍事支出的計畫曾經公開譴責，也質疑美國、英國和法國對加薩戰爭的立場是否值得信賴；她這些立場不僅比大多數左派政黨還要偏左，也遠超過直言不諱的現任總統希金斯（Michael DHiggins）的態度。

愛爾蘭 歐盟 巴勒斯坦

延伸閱讀

一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

新聞分析／賴總統不提台灣光復 自失話語權

再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

中國管制稀土出口致經損 歐盟致力終結依賴

相關新聞

外媒爆這國經華為暗助中共改良飛彈 美官員憂「台海戰爭恐淪下風」

金融時報（FT）25日引述知情人士報導，美國拜登政府時期取得情報指出，阿拉伯聯合大公國知名科技集團G42經由中國大陸的華...

機場一週三度因走私氣球關閉 立陶宛政府被批無能

立陶宛首都維爾紐斯機場25日晚間再次疑因白俄走私氣球進入空域，暫停航班運作。這是本週第3次發生類似情況，約70班航班受到...

AI人才戰！企業砸高薪搶「十倍工程師」要具備這能力

AI主導的就業市場裡，焦慮正迅速蔓延。企業一邊裁員、一邊搶「AI人才」，自動化讓少數人站上金字塔頂端，多數人卻被無聲淘汰。求職者為了通過履歷篩選，甚至在文件中藏AI指令與機器對決，連職訓課程都追不上變化速度。當AI學會取代你、也學會挑人，人類究竟還剩下多少選擇？ 人工智慧正以驚人速度重塑就業市場。科技公司一邊裁員，一邊又說「AI人才難尋」，到底在找哪種人？現實很殘酷：光是考證照、懂得用ChatGPT就想被錄取，就好比在公園跟路人組隊打球，卻夢想著被洛杉磯湖人隊簽下。

美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災

牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。預計這場風暴將迅速增強為強烈颶風...

盧比歐稱加薩不會長期分裂 排除哈瑪斯未來主導權

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，儘管以色列部隊仍駐紮在加薩（Gaza）優先重建的區域，他並不認為這塊...

魯比歐：各國想參與加薩維穩部隊 需以色列點頭

正訪問以色列的美國國務卿魯比歐廿四日說，希望能盡快組成一支國際維穩部隊（ＩＳＦ）監督加薩停火，且以色列將對由哪些國家參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。