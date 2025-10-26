加薩中部遭以軍攻擊 伊斯蘭聖戰組織成員為目標

以色列軍方今天表示，儘管美國總統川普（Donald Trump）促成了停火協議，軍方仍在加薩（Gaza）中部對一名疑為伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的武裝分子發動空襲。

法新社報導，伊斯蘭聖戰組織是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的盟友。過去兩週來，哈瑪斯與以色列雖持續停火，但局勢仍高度緊張，且以方強調他們握有自衛及保護部隊免於武裝攻擊的權利。

以軍表示：「稍早，以色列國防軍（IDF）在加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）進行精準打擊，目標是1名早有預謀且即將對以國部隊發動恐怖攻擊的伊斯蘭聖戰組織成員。」

在哈瑪斯掌控的加薩地區，艾爾瓦達醫院（Al-Awda hospital）證實，紐瑟拉特遭到攻擊後，醫院已接收到4名傷者。

以軍表示他們將持續在加薩行動，「以消除對部隊的任何即時威脅」。