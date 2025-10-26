金融時報（FT）25日引述知情人士報導，美國拜登政府時期取得情報指出，阿拉伯聯合大公國知名科技集團G42經由中國大陸的華為公司，向中方轉交一項技術，被解放軍用於升級霹靂-15與霹靂-17等空對空飛彈效能，可能讓中共戰機在潛在台海戰爭中有更多時間可瞄準美國戰機，取得優勢。此舉已引發多名美國安全官員憂慮，更導致內部激烈爭論是否應繼續與阿聯合作發展人工智慧。

根據6名知情拜登政府2022年取得情報內容的人士，G42這項技術交給中國後，被用於改良從中共戰機發射遠程飛彈的能力。其中2名知情人士稱，這項技術是經由華為轉交；升級的飛彈型號為霹靂-15與霹靂-17。

FT報導指出，目前尚不清楚G42與中國共享的具體技術內容。2名消息人士稱，這項技術涉及可改良飛彈飛行軌跡的軟體。目前沒有證據顯示這項技術轉移違反任何法律，FT也無法確認G42是否知情其後續用途。

美國官員認為，該技術經由華為分享後，可能屬於軍民兩用技術，將使中國戰機在潛在台海衝突中有更多時間鎖定美軍戰機，增加解放軍對美軍的優勢。這也顯示中國在部分武器系統上已開始超越美國。

G42的股東包括微軟、銀湖資本及阿聯主權基金穆巴達拉（Mubadala），該公司否認美方指控，稱「消息來源動機可疑」，駁斥指控為「錯誤誹謗」。

FT指出，美國情報單位內部爭論焦點在於G42是否知情技術被用於支援解放軍。消息人士表示，這項情報出現在美方發現許多跡象顯示阿聯日益向中國靠攏之時，曾促使華府內部辯論，是否應以阿聯終止與中方合作為條件，與阿聯續推AI合作。多名消息人士指出，白宮2023年初曾考慮將G42列入實體清單，並派高層赴阿聯要求在美中之間擇一。時任商務部長雷蒙多更警告：「出一次問題就出局。」最終阿布達比對美方關切作出回應。

直到川普第二任期，美阿關係回溫，阿布達比成為OpenAI主導、投資額達5000 億美元「星門計畫」的關鍵夥伴。該協議允許美企向阿聯供應先進晶片，但多數許可仍未核發。

雖然川普政府認為已防堵技術外洩風險，部分美方官員與議員仍對與阿聯共享AI技術存疑。對此，2名知情人士透露，川普政府知情美方對美國技術可能外洩至中國的疑慮，但認為已在計畫中設下足夠的防範機制。