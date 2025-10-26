快訊

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

機場一週三度因走私氣球關閉 立陶宛政府被批無能

中央社／ 維爾紐斯26日專電
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。路透
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。路透

立陶宛首都維爾紐斯機場25日晚間再次疑因白俄走私氣球進入空域，暫停航班運作。這是本週第3次發生類似情況，約70班航班受到影響，受影響旅客超過1萬人，引發立陶宛國會反對派批評政府無能。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，國家危機管理中心（NCMC）25日晚間表示因不明飛行物，維爾紐斯（Vilnius）機場自21時32分起暫停航班進出，預計持續至隔日凌晨4時。

國家危機管理中心指出，雷達顯示的不明物體特徵類似氣球，初步評估認為可能又是來自白俄羅斯用來走私香菸的氣象氣球。

大批白俄羅斯走私氣球分別與21日與24日兩度闖入立陶宛空域，導致機場暫時關閉。總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）24日表示，國家安全委員會將於下週再次開會，評估已做出的決定所帶來的影響，以及短期內可以採取哪些措施，以打擊走私犯和縱容他們的白俄盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權。

然而，還未等到下週開會，25日再次發生類似事件，導致維爾紐斯機場連續第2晚、本週第3次暫停航班運作。

國會在野黨「為了立陶宛」（DSVL）政黨主席思科威爾內里（Saulius Skvernelis）昨日在臉書（facebook）發文表示，立陶宛正成為一個商人跟遊客都會選擇避開的「癱瘓」國家，批評政府的無作為正損害國家形象。他也暗指這些來自白俄羅斯的非法活動不僅是單純的走私。

立陶宛議員、前國會議長希米利特（ViktorijaČmilytė-Nielsen）也憂心，若類似事件持續發生，旅遊、投資與基本安全都將受到損害。她呼籲政府立即採取措施，保障航空安全及旅客安全。

立陶宛籍歐洲議會議員扎利馬斯（Dainius Zalimas）則批評，交通部及國家危機管理中心對外宣傳成果，卻無實質行動，讓民眾感受不到政府存在。

反對黨「祖國聯盟」（Homeland Union）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）表示，隨著氣球危機升高，政府仍缺乏應對計畫。他指出，3個反對黨派將在下週初召集專家、退役軍人及志願者，向政府提出具體對策，以應對來自白俄羅斯、癱瘓維爾紐斯機場的氣象氣球威脅。

立陶宛 白俄羅斯 走私

延伸閱讀

哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

坤達涉閃兵！加拿大機場遇記者 KID嚇到結巴、Toro錯愕

相關新聞

外媒爆這國經華為暗助中共改良飛彈 美官員憂「台海戰爭恐淪下風」

金融時報（FT）25日引述知情人士報導，美國拜登政府時期取得情報指出，阿拉伯聯合大公國知名科技集團G42經由中國大陸的華...

機場一週三度因走私氣球關閉 立陶宛政府被批無能

立陶宛首都維爾紐斯機場25日晚間再次疑因白俄走私氣球進入空域，暫停航班運作。這是本週第3次發生類似情況，約70班航班受到...

AI人才戰！企業砸高薪搶「十倍工程師」要具備這能力

AI主導的就業市場裡，焦慮正迅速蔓延。企業一邊裁員、一邊搶「AI人才」，自動化讓少數人站上金字塔頂端，多數人卻被無聲淘汰。求職者為了通過履歷篩選，甚至在文件中藏AI指令與機器對決，連職訓課程都追不上變化速度。當AI學會取代你、也學會挑人，人類究竟還剩下多少選擇？ 人工智慧正以驚人速度重塑就業市場。科技公司一邊裁員，一邊又說「AI人才難尋」，到底在找哪種人？現實很殘酷：光是考證照、懂得用ChatGPT就想被錄取，就好比在公園跟路人組隊打球，卻夢想著被洛杉磯湖人隊簽下。

美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災

牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。預計這場風暴將迅速增強為強烈颶風...

盧比歐稱加薩不會長期分裂 排除哈瑪斯未來主導權

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，儘管以色列部隊仍駐紮在加薩（Gaza）優先重建的區域，他並不認為這塊...

魯比歐：各國想參與加薩維穩部隊 需以色列點頭

正訪問以色列的美國國務卿魯比歐廿四日說，希望能盡快組成一支國際維穩部隊（ＩＳＦ）監督加薩停火，且以色列將對由哪些國家參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。