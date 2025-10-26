機場一週三度因走私氣球關閉 立陶宛政府被批無能

立陶宛首都維爾紐斯機場25日晚間再次疑因白俄走私氣球進入空域，暫停航班運作。這是本週第3次發生類似情況，約70班航班受到影響，受影響旅客超過1萬人，引發立陶宛國會反對派批評政府無能。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，國家危機管理中心（NCMC）25日晚間表示因不明飛行物，維爾紐斯（Vilnius）機場自21時32分起暫停航班進出，預計持續至隔日凌晨4時。

國家危機管理中心指出，雷達顯示的不明物體特徵類似氣球，初步評估認為可能又是來自白俄羅斯用來走私香菸的氣象氣球。

大批白俄羅斯走私氣球分別與21日與24日兩度闖入立陶宛空域，導致機場暫時關閉。總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）24日表示，國家安全委員會將於下週再次開會，評估已做出的決定所帶來的影響，以及短期內可以採取哪些措施，以打擊走私犯和縱容他們的白俄盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權。

然而，還未等到下週開會，25日再次發生類似事件，導致維爾紐斯機場連續第2晚、本週第3次暫停航班運作。

國會在野黨「為了立陶宛」（DSVL）政黨主席思科威爾內里（Saulius Skvernelis）昨日在臉書（facebook）發文表示，立陶宛正成為一個商人跟遊客都會選擇避開的「癱瘓」國家，批評政府的無作為正損害國家形象。他也暗指這些來自白俄羅斯的非法活動不僅是單純的走私。

立陶宛議員、前國會議長希米利特（ViktorijaČmilytė-Nielsen）也憂心，若類似事件持續發生，旅遊、投資與基本安全都將受到損害。她呼籲政府立即採取措施，保障航空安全及旅客安全。

立陶宛籍歐洲議會議員扎利馬斯（Dainius Zalimas）則批評，交通部及國家危機管理中心對外宣傳成果，卻無實質行動，讓民眾感受不到政府存在。

反對黨「祖國聯盟」（Homeland Union）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）表示，隨著氣球危機升高，政府仍缺乏應對計畫。他指出，3個反對黨派將在下週初召集專家、退役軍人及志願者，向政府提出具體對策，以應對來自白俄羅斯、癱瘓維爾紐斯機場的氣象氣球威脅。