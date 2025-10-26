聽新聞
0:00 / 0:00

劍指馬杜洛！美再擊沉委船隻 福特號航艦調赴加勒比海

聯合報／ 編譯廖振堯、茅毅／連線報導
為持續對委內瑞拉施壓打擊毒品，川普政府下令福特號打擊群部署在加勒比海。圖／取自美國海軍網站
為持續對委內瑞拉施壓打擊毒品，川普政府下令福特號打擊群部署在加勒比海。圖／取自美國海軍網站

美國國防部長赫塞斯廿四日宣布，美軍又擊沉一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，擊殺六人；幾小時後五角大廈表示，赫塞斯已下令將福特航空母艦打擊群部署至拉丁美洲海域。

赫塞斯在社媒Ｘ寫道，美國總統川普指揮前述夜間襲擊，鎖定委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」在加勒比海一條已知運毒路線，六名男性毒品恐怖分子在國際水域被殲滅，美軍無人員傷亡。

五角大廈其後宣布，調動具電磁彈射能力的最新型航艦福特號駛往加勒比海。五角大廈發言人帕內爾在社媒寫道，赫塞斯下令福特號打擊群部署至美國南方司令部，以增強美國偵察、監控與擾亂非法行為者及活動的能力。

「福特級」首艘航艦福特號打擊群共有五艘驅逐艦，福特號目前部署在地中海。一位知悉這次軍事行動的匿名人士對美聯社說，其中一艘驅逐艦在阿拉伯海、一艘在紅海；五角大廈做前述宣布之際，福特號停泊在亞得里亞海（地中海的一部分）的克羅埃西亞港口。

福特號是美國海軍最現代化航艦，可搭載約五千名船員、超過七十五架的攻擊、偵察和支援飛機。幾十年來，美國歷任總統都會派遣一或多艘航艦巡弋中東，這次將預定部署時間提前數月調往拉美，顯得極不尋常。官員說此一計畫已醞釀數周，凸顯國安優先事項轉變為專注保衛美國本土和西半球。

紐約時報和美聯社廿四日報導，美軍自八月底起已部署約一萬人到加勒比海地區，約一半分布在八艘軍艦，另一半在波多黎各；最新的航艦派遣和襲擊步調加速，讓人對川普政府日後行動程度產生新猜測，包括是否可能試圖推翻委國總統馬杜洛

美國南方司令部前司令史塔伏瑞迪斯說，福特號加上現有部隊「是記憶中在加勒比海無與倫比強大的海軍作戰群」。

馬杜洛廿四日向委國國營媒體說，美國正捏造戰爭，「他們先前承諾永遠不再介入一場戰爭，而他們正捏造一場我們將預防的戰爭」。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述三位美國官員獨家報導，川普正考慮鎖定委內瑞拉境內古柯鹼設施及販毒路線的計畫，但他尚未決定是否進行這些計畫的下一步。該報導說，委內瑞拉其實並非已知的古柯鹼主要來源國之一，但川普政府至今汲汲將馬杜洛與毒品交易連結。

福特 馬杜洛 五角大廈 川普 委內瑞拉 毒品 航空母艦 販毒

延伸閱讀

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

相關新聞

3大陸人試圖在喬治亞非法採購「核材料鈾」 遭當局逮捕

西亞國家喬治亞的通訊社Interpress報導，喬治亞國家安全局今天表示，他們在首都特比利西（Tbilisi）逮捕了3名...

魯比歐：各國想參與加薩維穩部隊 需以色列點頭

正訪問以色列的美國國務卿魯比歐廿四日說，希望能盡快組成一支國際維穩部隊（ＩＳＦ）監督加薩停火，且以色列將對由哪些國家參與...

巴勒斯坦派系聯合聲明：將組獨立治理機構管理加薩

包括領導巴勒斯坦自治政府法塔及武裝團體哈瑪斯的巴勒斯坦多個派系廿四日發表聯合聲明，同意組成一個臨時的獨立技術官僚機構，治...

廣角鏡／泰國王太后93歲逝

九十三歲的泰國王太后詩麗吉廿四日晚間在朱拉隆功醫院辭世，她是泰王瓦吉拉隆功的母親，亡夫蒲美蓬為泰國在位最久君主。詩麗吉二...

劍指馬杜洛！美再擊沉委船隻 福特號航艦調赴加勒比海

美國國防部長赫塞斯廿四日宣布，美軍又擊沉一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，擊殺六人；幾小時後五角大廈表示，赫塞斯已...

羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行

法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前一起大膽的白日盜竊案暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。