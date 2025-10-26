劍指馬杜洛！美再擊沉委船隻 福特號航艦調赴加勒比海

美國國防部長赫塞斯廿四日宣布，美軍又擊沉一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，擊殺六人；幾小時後五角大廈表示，赫塞斯已下令將福特號航空母艦打擊群部署至拉丁美洲海域。

赫塞斯在社媒Ｘ寫道，美國總統川普指揮前述夜間襲擊，鎖定委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」在加勒比海一條已知運毒路線，六名男性毒品恐怖分子在國際水域被殲滅，美軍無人員傷亡。

五角大廈其後宣布，調動具電磁彈射能力的最新型航艦福特號駛往加勒比海。五角大廈發言人帕內爾在社媒寫道，赫塞斯下令福特號打擊群部署至美國南方司令部，以增強美國偵察、監控與擾亂非法行為者及活動的能力。

「福特級」首艘航艦福特號打擊群共有五艘驅逐艦，福特號目前部署在地中海。一位知悉這次軍事行動的匿名人士對美聯社說，其中一艘驅逐艦在阿拉伯海、一艘在紅海；五角大廈做前述宣布之際，福特號停泊在亞得里亞海（地中海的一部分）的克羅埃西亞港口。

福特號是美國海軍最現代化航艦，可搭載約五千名船員、超過七十五架的攻擊、偵察和支援飛機。幾十年來，美國歷任總統都會派遣一或多艘航艦巡弋中東，這次將預定部署時間提前數月調往拉美，顯得極不尋常。官員說此一計畫已醞釀數周，凸顯國安優先事項轉變為專注保衛美國本土和西半球。

紐約時報和美聯社廿四日報導，美軍自八月底起已部署約一萬人到加勒比海地區，約一半分布在八艘軍艦，另一半在波多黎各；最新的航艦派遣和襲擊步調加速，讓人對川普政府日後行動程度產生新猜測，包括是否可能試圖推翻委國總統馬杜洛。

美國南方司令部前司令史塔伏瑞迪斯說，福特號加上現有部隊「是記憶中在加勒比海無與倫比強大的海軍作戰群」。

馬杜洛廿四日向委國國營媒體說，美國正捏造戰爭，「他們先前承諾永遠不再介入一場戰爭，而他們正捏造一場我們將預防的戰爭」。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述三位美國官員獨家報導，川普正考慮鎖定委內瑞拉境內古柯鹼設施及販毒路線的計畫，但他尚未決定是否進行這些計畫的下一步。該報導說，委內瑞拉其實並非已知的古柯鹼主要來源國之一，但川普政府至今汲汲將馬杜洛與毒品交易連結。